Nieve, hielo y caminos complicados en el Parque Nacional Lanín: piden extremar la precaución al conducir

La llegada de nuevas condiciones invernales volvió a complicar la circulación en distintos sectores del Parque Nacional Lanín. Desde la Intendencia del área protegida emitieron un informe actualizado sobre el estado de los caminos en la zona de Junín de los Andes y solicitaron a conductores y visitantes extremar las medidas de seguridad antes de emprender cualquier viaje.

El reporte de la Intendencia del Parque Nacional Lanín señala la presencia de nieve, hielo, barro y deterioro de la calzada en varios puntos de la red vial. Esta situación podría generar inconvenientes para quienes transiten por la región durante este fin de semana.

Cómo están los caminos en la zona de Tromen

Según el relevamiento oficial, el tramo comprendido entre el ingreso al Área Tromen y el arroyo Correntoso no presenta acumulación de nieve. Sin embargo, desde el arroyo Correntoso hasta el Centro de Informes Tromen se observa nieve acumulada en los laterales del camino, mientras que desde ese punto hasta la Aduana existe presencia de nieve sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

Las autoridades remarcaron que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a las bajas temperaturas y nuevas precipitaciones.

Sectores con barro, hielo y profundos pozos

La situación es más compleja en otros caminos de esa área protegida. La Ruta Provincial 61 se encuentra transitable con precaución debido a sectores con barro. Entre Puerto Canoa y la Capilla de Paimún se registran pozos de gran profundidad, motivo por el cual no se recomienda la circulación de vehículos bajos.

En el sector de Paimún también se solicita máxima atención por la presencia de hielo sobre la calzada.

Por su parte, el camino a El Contra permanece habilitado, aunque con portación obligatoria de cadenas. Allí se registran sectores con nieve y numerosos pozos, por lo que se aconseja transitar únicamente con vehículos altos o unidades 4x4.

Paso fronterizo cerrado y sendero inhabilitado

Las autoridades confirmaron además que el tramo comprendido entre Curruhué Chico y el paso fronterizo permanece cerrado al tránsito. A esta restricción se suma el cierre preventivo de la senda El Chivo, que continuará inhabilitada hasta nuevo aviso debido a las condiciones meteorológicas adversas.