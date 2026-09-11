Una turista terminó lesionada en una zona de alta montaña del Cerro López y tuvo que ser evacuada en un operativo que obligó a los rescatistas a abrirse paso entre la nieve, utilizar una camilla de arrastre y completar parte del descenso a bordo de un vehículo UTV equipado con orugas. El procedimiento terminó con el traslado de la mujer a un centro de salud de Bariloche.

El alerta se recibió por una persona accidentada en las inmediaciones del Refugio López. La respuesta puso en marcha a efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales en Montaña “Primer Alférez Mario Serrano”, quienes se trasladaron hacia la base del cerro para comenzar una operación que, por las condiciones del terreno, no podía resolverse simplemente con una ambulancia esperando al pie de la montaña.

A partir de allí comenzó el ascenso a pie. Los rescatistas avanzaron desde el sector conocido como “Canopy” hacia Roca Negra, atravesando senderos con una importante acumulación de nieve. El objetivo era llegar hasta la turista, que se encontraba lesionada. Cuando finalmente tomaron contacto con ella, los efectivos realizaron las primeras atenciones y la inmovilizaron en una camilla de arrastre. Pero recién empezaba la parte más complicada del operativo: sacar a la mujer de la montaña.

El descenso obligó a los equipos a realizar trabajos de anclaje, limpieza y nivelación sobre el terreno nevado para poder avanzar con la camilla de manera segura. Cada tramo debía ser preparado para evitar que las condiciones de la montaña complicaran todavía más la evacuación.

La operación contó además con la participación de brigadistas de la Comisión de Auxilio (CAX) y del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Parques Nacionales. Una vez alcanzado el sector de El Mallín, la turista pudo ser trasladada mediante un UTV equipado con orugas hasta Roca Negra.

Allí se produjo otro cambio de vehículo. La mujer fue transbordada a un móvil de la Administración de Parques Nacionales, que finalmente continuó con la evacuación hasta un centro asistencial de la zona. El rescate dejó expuesta una vez más la complejidad de las emergencias en la montaña, donde una persona lesionada puede quedar a varios tramos de distancia de cualquier vehículo sanitario y donde la nieve transforma un simple traslado en una operación que exige personal especializado, equipamiento y coordinación.