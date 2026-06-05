La investigación por el manejo de fondos públicos en la Casa de las Leyes sumó este viernes una definición clave. Pablo Antonio Ruiz, hermano de la exvicegobernadora Gloria Ruiz y excoordinador general del organismo, admitió ante la Justicia haber desviado dinero del Estado provincial para beneficio personal y aceptó una condena mediante un acuerdo pleno con la fiscalía de Delitos Económicos.

La resolución fue homologada por el juez de garantías Lucas Yancarelli durante una audiencia en la que Ruiz reconoció los hechos investigados por el equipo fiscal integrado por Juan Narváez, Tanya Cid y Facundo Bernat.

Además de la condena, la Justicia ordenó el decomiso de más de $57 millones que estaban embargados en cuentas personales del exfuncionario.

Dinero de programas sociales en cuentas personales

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Ruiz desvió $52.798.459,10 que estaban destinados a programas sociales como “Jóvenes Líderes” y “Murales Urbanos”.

De acuerdo con la acusación, el dinero terminaba en sus cuentas personales y luego era colocado en plazos fijos para generar intereses. La fiscalía describió la maniobra como un “minisistema financiero” armado con fondos públicos.

Ruiz también admitió haber participado en contrataciones irregulares vinculadas a publicidad oficial con la empresa SAUER. En ese punto, reconoció haber evitado controles previstos en la Ley 2141 para favorecer a un proveedor externo.

La maniobra por administración fraudulenta fue calculada en $45.482.688,05.

Condena firme y sin posibilidad de volver al Estado

El acuerdo estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

Además, Ruiz deberá cumplir 288 horas de trabajo comunitario no remunerado y presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada.

Uno de los puntos más fuertes de la resolución fue el decomiso de $57.736.346,85, monto que incluye el dinero recuperado y los intereses generados mientras las cuentas permanecían bloqueadas por pedido de la fiscalía.

La causa continúa y complica al resto de los imputados

Para la fiscalía, la confesión de Pablo Ruiz impacta directamente sobre el resto del expediente, que todavía tiene a otras personas imputadas.

Entre ellas aparece la exvicegobernadora Gloria Ruiz, además de la exsecretaria de Cámara Isabel Ricchini y la exprosecretaria Eliana Sánchez.

Los investigadores sostienen que, además de la admisión realizada por el exfuncionario, existen auditorías contables, registros bancarios y pericias informáticas que refuerzan la acusación para las próximas etapas judiciales.

Al finalizar la audiencia, todas las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la condena quedó firme de manera inmediata.