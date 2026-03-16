HIDENESA proyecta en junio comenzar a distribuir el gas en la localidad de Moquehue

El presidente de la empresa HIDENESA, Raúl Tojo habló en el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado acerca del avance en la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la red para abastecer de gas a la localidad de Moquehue por primera vez en su historia.



Ya se instalaron seis tanques en la planta y la red domiciliaria presenta un alto grado de avance, por lo que estiman que a mediados de abril el proyecto podría alcanzar entre el 70% y el 75% ejecución.



“Vamos avanzando a pasos agigantados para tener la red de gas en la localidad de Moquehue. Hay 14 tanques de siete metros cúbicos cada uno, lo que hace un total de 98 metros cúbicos en la totalidad del gas. La planta está muy avanzada, la hicimos a un buen ritmo y tuvimos el acompañamiento del tiempo. Hoy tenemos un 45% realizada la red de distribución y el avance de la planta”, expresó el funcionario en primer lugar.



Además señaló: “Hay 472 usuarios ya en Moquehue. Es el mismo sistema que abastece a otras localidades, Villa Pehuenia por ejemplo se abastece con GLP. Es una obra necesaria para la localidad y que llevará un gran alivio en invierno en lo que tiene que ver con la calefacción”.



Con respecto a cómo siguen los trabajos, Tojo añadió: “Seguimos trabajando en el Norte, continuamos para Varvarco y Manzano Amargo en lo que tiene que ver con el desarrollo de gas natural. La planta de Varvarco va a Paso Aguerre y la de Manzano Amargo y Chorriaca, son localidades que no tienen gas tampoco”.



Y cerró: “La logística la tenemos por parte de una empresa privada y colabora Vialidad Provincial, siempre hay buena voluntad. Para junio queremos distribuir el gas en Moquehue, es la idea”.



