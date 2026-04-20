Hace más de veinte años que vive en Canadá, pero Neuquén sigue ocupando un lugar central en su historia. Gustavo Piquer nació en Buenos Aires, se crio en la provincia y ahora prepara un regreso especial: manejar desde Calgary hasta la Patagonia en una van modelo 1984.

La historia la contó en diálogo con Nos Vamos, por 24/7 Canal de Noticias, donde repasó su recorrido personal, la vida en el exterior y el sueño de volver rodando hasta el sur argentino.

“Yo nací en Buenos Aires, pero me vine a Neuquén porque mi madre consiguió trabajo acá. Vinimos mi hermano y yo”, relató. También dejó en claro el vínculo afectivo con la provincia: “El amor por Neuquén quedó para siempre. Soy más neuquino que otra cosa”.

Su infancia y adolescencia quedaron ligadas a la cordillera neuquina. “Mis raíces están acá, sobre todo en la cordillera, en el norte y en el centro cordillerano: Villa Pehuenia, Moquehue, especialmente Moquehue”, recordó.

De Neuquén capital a una nueva vida en Canadá

Piquer estudió en Neuquén capital durante los años 80. Pasó por la entonces ENET 1, hoy EPET 8, donde se recibió de técnico electrónico. Más tarde siguió Ingeniería en Buenos Aires.

Con el cambio de siglo llegó una decisión fuerte. “Fue una combinación de muchas cosas. Vivíamos el 2000-2001. El primer disparador para retomar el proyecto de emigrar fue la seguridad”, explicó.

Desde 2003 vive junto a su familia en Calgary, ciudad ubicada en la provincia canadiense de Alberta. Allí encontró algunos paisajes que le recuerdan al sur argentino. “Tenemos Banff, Canmore, todo el cordón montañoso de las Rocosas a una hora de distancia”, contó.

También marcó similitudes con la región patagónica: “Banff se parece en algunas cosas a San Martín de los Andes o Bariloche: lagos, bosques, montaña. Lo que no hay son araucarias, eso es único de nuestra zona cordillerana”.

La comida argentina y la comunidad en el exterior

Entre las cosas que más extraña, no dudó. “La verdad que sí. Lo que más extrañé fueron las comidas”, señaló entre risas. Luego enumeró clásicos imposibles de reemplazar: “El queso es distinto, el pan es distinto, las medialunas ni hablar”.

En Calgary mantiene el lazo argentino a través de actividades comunitarias. “Yo soy vicepresidente de la Asociación de Argentinos en Calgary”, comentó. Allí organizan celebraciones patrias con gastronomía y música.

“Celebramos el 25 de Mayo todos los años. Desde el año pasado hacemos una fiesta muy grande”.

Empanadas, choripán, tango y folclore forman parte de esos encuentros. “Me estoy preparando para bailar en la próxima fiesta”, agregó.

La Neuqueneta y el sueño de volver por tierra

Hace un tiempo compró una van preparada tipo motorhome. Es pequeña, antigua y ya tiene nombre propio: “La Neuqueneta”. “Hace un par de años me compré una van, es una camper chiquita, modelo 1984”, relató. El camino no fue simple: “Cambié tres motores en total, el original y dos nuevos más”.

Su casa, además, se convirtió en parada frecuente de aventureros que recorren América. “Mi casa se convirtió en una especie de hub, una parada para viajeros”, describió.

Ahora apunta a una meta mayor: bajar desde Canadá hasta Neuquén. “Sí, ese es el objetivo. Tranquilo, de a poco”, dijo al hablar del viaje. Todavía analiza opciones de ruta, entre pasar por México y Baja California o seguir por Centroamérica. Lo que sí tiene claro es el ritmo. “Lo quiero hacer tranquilo, visitando lugares, conociendo”.

El trayecto demandaría tiempo. “Un par de años seguro. Tal vez tres”, estimó. Mientras ajusta detalles mecánicos y define el itinerario, Gustavo imagina el momento de poner primera rumbo al sur. El destino final no cambia: volver a Neuquén manejando y reencontrarse con la tierra que siente propia.