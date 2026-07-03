El frío extremo volvió a sentirse sobre el asfalto

Las bajas temperaturas volvieron a dejar un escenario complicado este jueves en Neuquén capital. Varias calles amanecieron cubiertas de hielo y obligaron a extremar los cuidados para circular, especialmente en las primeras horas del día.

Durante una recorrida del móvil de AM550, el periodista Juan Pablo Andréz, junto al camarógrafo Facundo Rocha, mostró distintos sectores donde las placas de hielo dificultaban el tránsito y obligaban a reducir la velocidad.

Algunas esquinas registraron momentos peligrosos. Fotos: Móvil Am550

Motos que patinan y colectivos con dificultades

Uno de los puntos más comprometidos fue la intersección de Chrestia y Belgrano.

"Está todo completamente con hielo", describió Juan Pablo Andréz durante el programa La mañana es de LA PRIMERA, que se emite por AM550.

El periodista agregó que "con las bajas temperaturas, gran parte de este cruce está congelado y a esta hora cuesta transitar por este sector, sobre todo las motocicletas".

Además, informó que "ya vimos dos motos con inconvenientes" y explicó que "quienes bajan desde Chrestia lo hacen a velocidades mínimas e igual patinan las cubiertas". También advirtió que "los colectivos que vienen por Belgrano también tienen problemas para cruzar esta esquina".

El panorama no se limitó a ese lugar. "Todo el microcentro está complicado", resumió durante el recorrido.

Motociclistas y colectivos tuvieron dificultades para circular por calles congeladas. Fotos: Móvil AM550

Otros sectores donde apareció el hielo

Las recorridas también alcanzaron la zona de Perticone, pasando Tronador.

"Había agua en la calzada y se formó hielo, por suerte ha secado bastante", explicó Andréz.

Sin embargo, todavía quedaban sectores con hielo, especialmente frente a Nippon Car y sobre Perticone casi Saturnino Torres, donde la circulación seguía siendo delicada.

La Municipalidad prepara un operativo y comenzaron con solución salina y arena.

La Municipalidad volvió a desplegar el Operativo Hielo

Ante las condiciones meteorológicas, la Municipalidad de Neuquén puso nuevamente en marcha el Operativo Hielo, el dispositivo preventivo que se activa durante el invierno cuando se registran heladas.

Las cuadrillas comenzaron a trabajar desde la madrugada en los sectores considerados más críticos, distribuyendo una mezcla de sal y arena para retrasar la formación de hielo y mejorar la adherencia sobre la calzada.

Las intervenciones se concentran principalmente en calles donde suele acumularse agua o donde históricamente se forman placas de hielo durante las primeras horas del día.

El Operativo Hielo intervino en los sectores con mayor riesgo por las heladas.

Recomiendan circular con extrema precaución

Con temperaturas bajo cero previstas para las próximas jornadas, las autoridades recomendaron reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y prestar especial atención en esquinas, pendientes y sectores con sombra, donde el hielo puede permanecer durante varias horas incluso cuando el resto de la calzada ya parece seca.

Maniobras complicadas en vivo desde el Móvil de la AM550