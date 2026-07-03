El paso internacional Pino Hachado permanece nuevamente cerrado luego de una breve habilitación que permitió descomprimir la fila de camiones varados desde el miércoles. Durante esa ventana operativa, alrededor de 60 transportes lograron cruzar hacia Chile, pero las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir otra vez la circulación.

La medida fue adoptada por las autoridades debido a la presencia de hielo sobre la Ruta Nacional 242, las intensas heladas, los fuertes vientos y otros factores de riesgo, como la posible caída de piedras y la presencia de animales sueltos en sectores cercanos al complejo fronterizo.

Durante una apertura parcial, unos 60 camiones lograron cruzar hacia Chile, aunque entre 30 y 40 continúan esperando del lado argentino.

El referente de Defensa Civil de Neuquén, Daniel Vergara, explicó que la reapertura parcial permitió reducir significativamente la cantidad de vehículos detenidos, aunque todavía permanecen entre 30 y 40 camiones del lado argentino esperando que el corredor vuelva a habilitarse.

"Una vez que se habilitó el paso pudimos enviar aproximadamente 60 camiones que estaban varados desde el día anterior", señaló el funcionario, quien aclaró que también existen transportes aguardando del lado chileno para ingresar al país.

Un predio preparado para recibir hasta 150 camiones

Mientras continúa el cierre preventivo, los transportistas ya no permanecen detenidos sobre la ruta. Defensa Civil informó que fueron trasladados a un espacio especialmente acondicionado, con capacidad para albergar hasta 150 camiones.

El predio cuenta con presencia permanente de efectivos de la Policía del Neuquén, iluminación, señalización, baños químicos y un esquema de organización del tránsito que permitirá agilizar la circulación cuando el paso vuelva a abrir.

Los transportistas permanecen en un predio acondicionado con capacidad para 150 vehículos mientras aguardan la reapertura del corredor internacional.

Desde el organismo indicaron que, por el momento, no fue necesario desplegar un operativo especial de asistencia, ya que la mayoría de los choferes viaja preparada para afrontar demoras de uno o dos días y en algunos casos, las empresas gestionan alojamiento en Las Lajas.

Precaución para quienes viajen a la cordillera

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de seguridad para quienes deban transitar por la cordillera durante el invierno. Recomendaron viajar únicamente de día, consultar previamente el estado de las rutas, respetar las restricciones de circulación y llevar cadenas, que son obligatorias para cruzar los pasos fronterizos.

Defensa Civil recomendó viajar únicamente de día, consultar el estado de las rutas y portar cadenas para circular por la cordillera en invierno.

Además, aconsejaron contar con abrigo, agua caliente y un kit de emergencia dentro del vehículo, especialmente ante las bajas temperaturas y la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien de forma repentina.