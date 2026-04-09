El himno de Neuquén vuelve a emocionar con una versión moderna que mantiene lo más típico de su identidad pero le agrega nuevas voces y sonidos. Tres artistas emergentes, unidos por su identidad neuquina, eligieron esta canción para dar forma a una colaboración musical.

La reinterpretación incorpora nuevas sonoridades y matices, pero conserva la emoción de la obra original, convertida en un símbolo para el pueblo neuquino.

La versión es parte del nuevo albúm de Pilar Gough, artista y cantante oriunda de Villa La Angostura, quien interpreta el himno de su provincia junto a La Valenti, también neuquina y a Trucha, de San Martín de los Andes.

De izquierda a derecha, La Valenti, Pilar y Trucha.

Los tres jóvenes neuquinos, artistas emergentes que han comenzado su carrera en la música hace poco, estrenaron recientemente esta versión del himno, el cual suma nuevas voces, cambia tonalidades y sonidos, pero mantiene la emoción de la canción original.

‘Fue un proceso creativo muy intuitivo, cuya intención principal fue generar comunidad junto a colegas Neuquinos residentes en la ciudad y, desde ese vínculo, dar forma a una versión contemporánea que mantiene intacta la magia de la composición original’ expresó Pilar Gough, quien lanzará un album con este tema incluido en septiembre.

Como una forma de reafirmar sus raíces y dar a conocer su identidad, los tres artistas que hoy forman su carrera en Buenos Aires se reúnen en esta propuesta, logrando así tender un puente entre generaciones, manteniendo viva la esencia del himno y acercándolo a nuevos públicos en todo el país.

La reinterpretación ya puede escucharse en plataformas como Youtube o Spotify.

El origen del himno

"Neuquén Trabun Mapu" es una canción compuesta en 1989 por Marcelo Berbel y Osvaldo Arabarco, e interpretada por Marité Berbel y Marcelo Berbel. Años más tarde fue elegida como himno, convirtiéndose en un refugio y bandera de todo el pueblo neuquino.

Su letra habla sobre la tierra, sus características, sus habitantes y el sentir de ser neuquino. En esta versión más contemporánea y actual, los tres neuquinos eligieron mantener vivas sus raíces y lanzar esta reversión para que todo el país la conozca.