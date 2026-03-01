Este año como cada 1 de marzo se conmemora el día del himno neuquino, llamado "Neuquén, Trabun Mapu" (Neuquén, Tierra de Encuentro). El mismo relata el sentir neuquino, con música propia de la zona, y representa lo que es la identidad neuquina en cada lugar donde suena y se canta.

En 1989, el gobernador de ese momento, Pedro Salvatori, convocó a concurso para la selección de la letra y música que constituirían el Himno Provincial. Un tema compuesto por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel fue elegido a tal fin por un jurado integrado por dieciocho personas y, mediante decreto 2764 del 23 de agosto de ese año, se erigió como uno de los símbolos provinciales.

La canción seleccionada es un poema, que recorre la geografía de la provincia y describe cómo es su gente. La elección de las palabras y la música hablan del territorio, de los pobladores y de aquello que caracteriza a la provincia.

Antes de ser adoptada como Himno oficial de la Provincia, la canción se estructuraba en torno a cuatro estrofas y un estribillo y la partitura original había sido compuesta para guitarra con una intervención de tahiel (canto tradicional mapuche) en el estribillo. Al reglamentarse la Ley de creación del Himno, el Poder Ejecutivo Provincial estableció que en los actos oficiales se cantaran los dos primeros párrafos y el estribillo.

La decisión de que cada 1 de marzo se instaure como el día del himno fue definida en 2016, en homenaje a Osvaldo Arabarco quien falleció ese día del año 2015.

La enseñanza del Himno Provincial y del Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina está contemplada desde 2022 en todos los niveles educativos.