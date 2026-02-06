Va cayendo la noche en el predio de la Isla 132 y Los Berbel se suben al escenario para demostrar el orgullo de la identidad neuquina, con canciones populares conocidas por todos como el Neuquén Trabun Mapu pero también con temas nuevos.

Alrededor de las 21.20 comenzó el primer show de folklore de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, cuando ya se fue el sol y el predio se llenó de público de todas las edades.

En pleno contexto de emergencia ígnea y como en otras ocasiones, Marité se refirió al cuidado del ambiente y a la amenaza que significan los pinos, una especie que facilita el origen de los incendios. En un momento emotivo, pidió a los presentes que imaginen lluvia para la cordillera de la Patagonia.

El repertorio, entre grandes éxitos y música nueva, llena de emotividad al público en un día que promete ser de los más exitosos. Marité junto a su hijo Traful representan una de las voces más conocidas de la identidad patagónica.

El show también está contando con una perfomance de danza, a cargo de parejas que deleitan bailando folklore.

Heredera de un apellido fundamental en la cultura neuquina, aseguran un momento cargado de simbolismo y emoción, llevando canciones que hablan del sur, de la memoria y de las raíces, en una noche que también será homenaje y abrazo colectivo.

Cómo sigue la grilla

El público ya escuchó a Nube, Erika Sofía, Migrantes y Rombai. Luego de Los Berbel subirá al escenario uno de los artistas más esperados de la edición, quien ya conoce bien el escenario de la Confluencia, se trata de Luciano Pereyra quien tocará a las 22.10. Por último, el broche de la noche estará a cargo de Karina La Princesita, a partir de las 00.10 con un repertorio de cumbia y baladas ideales para disfrutar en familia en esta primera noche.