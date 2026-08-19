La página web oficial de Flybondi dejó de funcionar y sumó un nuevo foco de preocupación entre los pasajeros de la compañía. Quienes intentan ingresar al sitio encuentran la plataforma fuera de servicio, lo que dificulta realizar gestiones vinculadas con sus vuelos.

El inconveniente afecta especialmente a quienes tienen pasajes para los próximos días y necesitan verificar el estado de sus reservas, consultar modificaciones o solicitar información sobre posibles cambios y devoluciones. La caída del sitio se produce luego de una jornada marcada por nuevos inconvenientes operativos y cancelaciones que afectaron a pasajeros. Hasta entonces, la compañía continuaba ofreciendo pasajes a través de su plataforma, mientras se acumulaban reclamos por el funcionamiento de sus servicios.

El episodio se suma a un escenario complejo para Flybondi, atravesado por problemas operativos, reclamos de usuarios y trabajadores y despidos. La imposibilidad de acceder a los canales habituales de información incrementó la incertidumbre entre quienes necesitan respuestas sobre sus vuelos.

Sin embargo, la caída de la página web no permite confirmar por sí sola un cese de operaciones de la aerolínea. Por el momento, el principal impacto se encuentra en los pasajeros que requieren información oficial y no pueden acceder al sitio habitual de la compañía.