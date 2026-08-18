El movimiento habitual del Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén cambió hace más de diez días. El espacio que utilizaba Flybondi para realizar el check-in y atender consultas quedó vacío, sin empleados, carteles ni los elementos gráficos que identificaban a la aerolínea.

La empresa dejó de operar en Neuquén y, hasta este martes, no existe una confirmación sobre si la salida será definitiva o si planea retomar sus vuelos desde la capital provincial. La ausencia de personal se mantiene desde hace alrededor de una semana y media.

Desde la administración del aeropuerto señalaron a Mejor Informado que tampoco recibieron reclamos en los últimos días. Esa situación refuerza la idea de que no se registraron nuevas ventas de pasajes desde Neuquén y que la compañía dejó de atender de manera presencial a los usuarios.

La empresa dejó vacío el espacio que usaba en el aeropuerto

Flybondi ocupaba un sector del Aeropuerto Internacional Presidente Perón destinado al check-in y a la atención de consultas. Allí trabajaba el personal de la compañía y se encontraba la cartelería que identificaba el servicio.

Desde hace al menos diez días, esa escena desapareció. No hay empleados en el lugar y tampoco quedaron los carteles ni otros materiales de la empresa.

El espacio presenta una imagen de abandono. La aerolínea retiró sus elementos identificatorios y dejó de utilizar el sector, aunque la administración aeroportuaria todavía no recibió una comunicación formal que explique la decisión.

Tampoco hubo una presentación para finalizar el convenio correspondiente al uso del lugar. Según explicaron desde la administración, ningún representante de Flybondi se acercó para informar que la compañía dejaba el aeropuerto ni para comunicar cuáles serán los próximos pasos.

Por ahora, esa falta de información deja abierta una incógnita central: si la empresa se retiró definitivamente de Neuquén o si se trata de una interrupción vinculada con la crisis que atraviesa la aerolínea en todo el país.

La crisis nacional también llegó a la terminal neuquina

La situación en el aeropuerto de Neuquén se conoce mientras Flybondi atraviesa una fuerte crisis financiera y operativa. La empresa lleva varios días sin realizar vuelos y su sitio web también presentó problemas para consultar servicios, comprar pasajes o gestionar reservas.

La página de la compañía llegó a mostrar un error 504 bajo la leyenda “Gateway time-out”, lo que dejó sin funcionamiento su principal canal digital en un contexto en el que distintas agencias ya habían dejado de comercializar sus tickets por la cantidad de cancelaciones.

A nivel nacional, Flybondi también enfrenta una compleja situación económica. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) embargó cuentas de la compañía por una deuda superior a $1.500 millones.

La firma acumula además reclamos de pasajeros y trabajadores. Según datos difundidos por el sitio Failbondi, la aerolínea canceló 2.400 vuelos durante 2026, una cifra que habría afectado a unas 383.000 personas.

La página de Flybondi dejó de permitir la consulta, compra y modificación de pasajes.

El panorama se agravó con los salarios pendientes para parte del personal y las indemnizaciones que reclaman más de 700 exempleados. A eso se sumó la disputa entre los grupos inversores vinculados a la empresa.

COC Global, uno de los inversores, reclamó públicamente a Cartesian Capital Group que adopte medidas para encauzar la situación de la aerolínea. El grupo aseguró que los embargos sobre las cuentas dificultan los pagos y sostuvo que podría avanzar con acciones legales.

Mientras tanto, en la Justicia Comercial se acumulan pedidos de quiebra contra Flybondi y también circula la posibilidad de que la compañía recurra a un concurso preventivo para ordenar sus deudas.