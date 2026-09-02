Histórico cambio en la Policía del Neuquén: por primera vez incorporó la jerarquía de Suboficial Mayor de Segunda

La Policía del Neuquén incorporó este miércoles, por primera vez en su historia, la jerarquía de Suboficial Mayor de Segunda, en el marco de la implementación de la Ley Provincial N.º 3516, conocida como Ley del Personal Policial. La nueva categoría fue impuesta durante una ceremonia realizada en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía, en Neuquén capital.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto con la senadora nacional Julieta Corroza, el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, y el subjefe de la fuerza, comisario general Walter Alberto San Martín. También participaron autoridades provinciales, integrantes del Consejo Asesor Superior, personal policial de distintas jerarquías y familiares de los efectivos reconocidos.

María Pasqualini, Julieta Corroza, Carlos Tomás Díaz Pérez y Matías Nicolini en el acto de este miércoles en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía - Foto: Policía del Neuquén

La nueva jerarquía que incorpora la Ley Provincial 3.516

La ceremonia marcó un cambio dentro de la carrera del personal policial neuquino. La Ley Provincial N.º 3516 establece el nuevo esquema y permitió concretar la primera imposición de la jerarquía de Suboficial Mayor de Segunda.

La incorporación reconoce la trayectoria, experiencia, compromiso y vocación de servicio del personal que alcanzó las condiciones previstas por la normativa. Se trata de una modificación con impacto institucional, ya que suma una nueva instancia dentro de la estructura jerárquica de la Policía provincial.

En esta primera promoción fueron reconocidos efectivos pertenecientes tanto al Cuerpo Seguridad como al personal que cumple servicios auxiliares.

La senadora nacional Julieta Corroza hizo entrega del proyecto de declaración de interés a la Cruzada Homenaje a los Caídos que fue aprobado por el Senado de la Nación - Foto: X @julietacorroza

Quiénes fueron los primeros Suboficiales Mayores de Segunda

Durante el acto se realizó la imposición de las nuevas jerarquías a integrantes de la fuerza. En el Cuerpo Seguridad fueron reconocidos Herman Díaz Pérez y Flavio Palacios.

En el caso del personal que desempeña servicios auxiliares, la nueva jerarquía fue impuesta a Verónica Espinosa y Claudia Zelada.

La ceremonia estuvo acompañada por familiares de los efectivos y por integrantes de la institución policial, en un reconocimiento vinculado con la trayectoria desarrollada durante sus carreras.

Cruzada Homenaje a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber

La jornada también incluyó un reconocimiento relacionado con la Cruzada Homenaje a los Caídos, una iniciativa destinada a mantener viva la memoria de los integrantes de la fuerza que murieron durante el servicio.

En ese contexto, la senadora nacional Julieta Corroza entregó el proyecto de declaración de interés vinculado con la Cruzada Homenaje, que obtuvo la aprobación del Senado de la Nación.

El reconocimiento fue recibido por la comisario Nora Valdebenito, en representación de la Cruzada Homenaje.

De esta manera, el acto combinó dos momentos de relevancia institucional: por un lado, la implementación efectiva de la nueva jerarquía prevista por la Ley 3516 y, por otro, el reconocimiento nacional a una iniciativa vinculada con la memoria de los policías caídos en cumplimiento del deber.

La ceremonia finalizó con el retiro de la Bandera de Ceremonia y de la Banda de Música Institucional. El acto quedó así registrado como el primero en el que la Policía del Neuquén impuso oficialmente la jerarquía de Suboficial Mayor de Segunda.