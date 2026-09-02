La Policía del Neuquén realizó un amplio despliegue preventivo y asistencial durante el Operativo Nieve 2026, que se desarrolló durante 62 días, entre el 18 de junio y el 18 de agosto, en los principales corredores viales y zonas de mayor complejidad climática de la provincia.

El dispositivo involucró a las ocho direcciones de Seguridad y Tránsito y alcanzó a más de 25 localidades, municipios y comisiones de fomento, con presencia policial en más de 1.500 kilómetros de red vial pavimentada y consolidada.

Durante el período se realizaron 4.734 operativos, que incluyeron controles vehiculares, patrullajes, recorridas preventivas y dispositivos de seguridad vial. Además, los efectivos asistieron a 2.746 personas en rutas y parajes, brindando orientación, información sobre las condiciones de circulación, colocación de cadenas, auxilio ante desperfectos mecánicos y asistencia en situaciones de emergencia.

A este trabajo se sumaron 332 intervenciones vinculadas con restricciones y contingencias, principalmente relacionadas con la retención, demora, escolta y parqueo preventivo de vehículos y transporte pesado ante cortes de rutas, nevadas intensas y cierres de pasos fronterizos.

Prevención y asistencia en toda la provincia

El despliegue tuvo características diferentes de acuerdo con las particularidades de cada región.

La Dirección Tránsito Neuquén concentró el mayor volumen de actividad preventiva, con 1.540 operativos, principalmente en los corredores de la Confluencia y las rutas nacionales y provinciales de mayor circulación.

Por su parte, la Dirección Seguridad Alto Neuquén registró 1.258 operativos y 1.989 personas asistidas, concentrando el 72,4% de las asistencias de toda la provincia. El mayor impacto se produjo en sectores de las rutas nacional 40 y provincial 43, donde las condiciones climáticas exigieron un importante despliegue de prevención y asistencia.

En la zona de la Confluencia, la Policía sostuvo una presencia permanente sobre la Ruta Nacional 237, donde se asistió a 594 personas en tareas de prevención vial, información sobre el estado de la calzada y auxilio en ruta.

En tanto, las direcciones de Seguridad Vaca Muerta, Pehuén y Limay desarrollaron operativos de control y asistencia sobre corredores estratégicos como las rutas 7, 8, 13, 23, 40, 46 y 237.

Rescates y asistencia ante situaciones extremas

Uno de los aspectos centrales del operativo fue la respuesta ante situaciones que exceden el control vial y requirieron intervención directa de los efectivos.

En el paraje El Salitral, personal policial tomó contacto con un hombre de 80 años que había quedado aislado por la nieve. Los efectivos avanzaron en vehículo hasta donde las condiciones del terreno lo permitieron y luego recorrieron cinco kilómetros a pie sobre la nieve para llegar hasta el poblador y coordinar su posterior evacuación sanitaria junto con Gendarmería nacional.

En el paraje Yahuincolo, además, se realizó un operativo de rescate aéreo en coordinación con la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos para asistir a dos adultos mayores aislados, evaluar su situación y llevarles medicamentos.

También se realizaron asistencias a vehículos que quedaron varados o sufrieron desperfectos mecánicos, se colaboró con automovilistas que tenían dificultades para colocar o retirar cadenas y se intervino ante despistes y siniestros viales.

Control y contención del transporte pesado

Las condiciones meteorológicas y los cierres de los pasos fronterizos generaron además un importante desafío logístico para el transporte de cargas.

En la zona de La Comarca, el personal policial estuvo afectado durante 22 días consecutivos a tareas de regulación y restricción del tránsito pesado, evitando que los camiones avancen hacia sectores cordilleranos con condiciones de transitabilidad comprometidas.

En Lagos del Sur, la Policía intervino ante los cierres del Paso Internacional Cardenal Samoré y las restricciones en las rutas nacional 40 y 231. La Comisaría 28° de Villa la Angostura realizó intervenciones para la retención y el parqueo preventivo de vehículos, mientras que la División Tránsito de San Martín de los Andes actuó ante situaciones críticas con camiones afectados por la nieve, particularmente en el tramo de Siete Lagos.

La articulación preventiva permitió ordenar el tránsito y contener el impacto de los cierres fronterizos, evitando que vehículos y transporte pesado ingresaran a corredores que no se encontraban en condiciones seguras de circulación.

Presencia durante todo el invierno

El balance del Operativo Nieve 2026 refleja la importancia de una presencia policial sostenida en el territorio durante los meses de mayor complejidad climática. Con 4.734 operativos, 2.746 personas asistidas y una presencia permanente en las rutas, durante todo el invierno la Policía estuvo donde la comunidad necesitó asistencia, prevención y respuesta.



