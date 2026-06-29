Una semana con obras en distintos frentes

"Semana importante", fue la frase con la que resumió el intendente Mariano Gaido, la apertura de una nueva reunión de gabinete de la Municipalidad de Neuquén, donde cada funcionario expuso el estado de las principales obras y los objetivos previstos para las próximas semanas.

Uno de los ejes estuvo puesto en la infraestructura vial. La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, confirmó que la obra del acceso norte mantiene un buen ritmo de ejecución.

"Seguimos trabajando en el acceso norte de la ciudad, con muy buen avance. Estamos hormigonando las bases para el futuro puente elevado", informó.

También adelantó que la obra sobre avenida Mandalari ya comenzó con la instalación del obrador y los primeros movimientos de suelo.

Cloacas, pavimento y nuevos servicios en los barrios

Desde el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMHU) presentaron un repaso de los trabajos que avanzan en distintos sectores de la ciudad.

El presidente, Marco Zapata, confirmó que continúan las obras de cloacas en el barrio Peumayén y que ya comenzaron las redes de gas y cloacas en Nueva Jerusalén.

Además, anunció que esta semana empezarán los trabajos de mejoramiento de calles en Auca Mahuida para luego avanzar con la red eléctrica.

En paralelo, señaló que finalizaron las tareas en el sector La Familia y que en los próximos días comenzarán la repavimentación de Saturnino Torres, Richieri y Copahue, junto con la pavimentación del plan de las 88 Viviendas.

Controles y presencia en la obra de la avenida Mosconi

Otro de los temas centrales fue el avance de la transformación de la avenida Mosconi.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco "Pancho" Baggio, destacó que los trabajos avanzan según lo previsto y recordó que continúan los controles de tránsito en los distintos cruces.

"Falta poco, pero vamos muy bien", afirmó.

Mientras tanto, pidió a los automovilistas respetar la velocidad de obra y circular con especial precaución durante los horarios de mayor circulación.

El quinto parque ya empezó a tomar forma

Entre los anuncios también apareció uno de los proyectos más esperados para este año.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, confirmó que comenzaron las bases del quinto parque temático, que estará ubicado en la plaza de Cristo Rey, en Altos del Limay.

"Los parques son un emblema de nuestra gestión y es lo que más piden las familias", señaló.

La funcionaria también destacó el crecimiento del bus eléctrico, que ya superó los 10 mil usuarios desde su puesta en funcionamiento y recorre distintos puntos turísticos de la ciudad.

Vacaciones con actividades para todas las edades

La agenda de invierno también ocupó un lugar importante durante la reunión.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, informó que ya comenzaron las actividades de la temporada invernal y recordó que la Municipalidad publicó en su página web la programación completa para las vacaciones.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, anunció que esta semana se lanzarán oficialmente las colonias de invierno destinadas a personas con discapacidad, que incluirán campus deportivos y actividades para compartir en familia.

Además, adelantó que hacia fines de septiembre comenzará la presentación de una nueva edición de la tradicional Corrida de la Ciudad.

Más limpieza y participación vecinal

En materia de servicios urbanos, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, informó que continúan los operativos puerta a puerta en Cuenca XV y Terrazas del Neuquén, mientras que desde el miércoles comenzarán las notificaciones en Canal V para que los vecinos retiren residuos voluminosos.

A su turno, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la participación que viene generando la elección del nombre de la futura Gran Avenida.

Según informó, el concurso ya había superado los 23 mil votos y próximamente los buenos contribuyentes también podrán participar de la elección.

Con obras que avanzan en distintos puntos, nuevos proyectos en marcha, actividades para las vacaciones y servicios que continúan ampliándose, la reunión de gabinete sirvió para repasar una agenda que seguirá sumando novedades durante las próximas semanas.