La Municipalidad de Neuquén pondrá en marcha una nueva etapa del plan de repavimentación que busca recuperar algunas de las arterias más transitadas de la capital. Esta semana comenzarán las obras sobre Richieri, Copahue y Saturnino Torres, tres calles clave para la circulación diaria en el este de la ciudad.

Los trabajos forman parte del Plan de 3.000 cuadras de asfalto impulsado por la gestión del intendente Mariano Gaido, que avanza con intervenciones simultáneas en distintos barrios y corredores estratégicos.

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, habló con "La mañana es de la primera", que se emite por la AM550, y confirmó que ya finalizaron las tareas sobre Borlenghi e Illia, hasta San Juan, y adelantó cuáles serán los próximos sectores intervenidos.

El nuevo frente de obras

“En los próximos días vamos a comenzar con Richieri, desde Copahue hasta José Rosas. Luego continuaremos con Copahue, en la misma extensión, y con Saturnino Torres”, explicó la funcionaria en diálogo con AM550.

Según detalló, durante estas jornadas se terminará de organizar el movimiento de maquinaria y equipos para iniciar los trabajos de fresado y repavimentación.

La intervención llega después de años de desgaste en arterias que soportan una circulación constante y que habían quedado deterioradas por reparaciones de servicios y el paso del tiempo.

“El pavimento tiene más de 25 años en algunas arterias y corresponde hacer el trabajo de repavimentación”, sostuvo Bruno.

La conexión hacia el aeropuerto

Otro de los puntos que aparece como prioridad para el municipio es la continuidad de las obras sobre calle San Martín, uno de los accesos más importantes de Neuquén.

La funcionaria explicó que resta completar un tramo cercano a las 20 cuadras para conectar la repavimentación hasta el sector del aeropuerto.

“Ya habíamos repavimentado prácticamente toda San Martín, nos queda un tramo para completar la conexión”, indicó.

Barrios, avenidas y corredores renovados

El plan municipal ya avanzó sobre distintos sectores de la ciudad durante los últimos meses.

Entre las calles intervenidas aparecen Bahía Blanca, San Martín, Belgrano, Casimiro Gómez, Novella, Moritán e Islas Malvinas, con trabajos que abarcaron decenas de cuadras en el oeste, centro y este neuquino.

Además de la repavimentación tradicional, el esquema también contempla recambio de adoquines y mejoras integrales sobre corredores donde el estado del asfalto venía generando complicaciones en el tránsito cotidiano.

Con el avance simultáneo de frentes de obra en distintos sectores, el municipio busca acelerar la recuperación de calles históricas que funcionan como ejes de conexión entre barrios, avenidas y accesos estratégicos de la ciudad.

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