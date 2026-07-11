La Municipalidad de Neuquén inició el procedimiento para adquirir e instalar nuevos juegos infantiles en distintos espacios públicos como parte de la política de parques temáticos impulsada por el intendente Mariano Gaido.
La intervención se desarrolla durante 2026 en la ciudad de Neuquén e incluye juegos principales y complementarios, además de equipamiento adaptado para personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar la infraestructura recreativa y fortalecer plazas con identidad temática.
Según informó el municipio, la estrategia busca convertir plazas y parques en espacios de encuentro para las familias, promoviendo la inclusión, la recreación y la recuperación del espacio público mediante propuestas inspiradas en la historia, la naturaleza y la cultura regional.
La iniciativa contempla la incorporación de:
- Mangrullos temáticos
- Hamacas integradoras
- Calesitas inclusivas
- Sube y baja
- Pórticos recreativos
- Pisos de seguridad
- Mobiliario urbano
- Sectores de descanso
La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, sostuvo que el espacio público "representa un lugar de encuentro, expresión y pertenencia" y destacó que estas obras apuntan a garantizar el acceso universal.
Cómo serán los nuevos espacios recreativos
Uno de los ejes principales del programa es que cada parque tenga una identidad propia.
La temática elegida depende de la historia del lugar, la fauna patagónica, hechos históricos o elementos representativos de la provincia, generando experiencias distintas para quienes visitan cada plaza.
Además, la planificación incorpora juegos adaptados para personas con discapacidad, en línea con las normas de accesibilidad que promueven plazas integradoras.
Para el municipio, esta infraestructura favorece el desarrollo físico, social y creativo de las infancias, además de fortalecer la convivencia comunitaria.
Los parques temáticos que ya funcionan en Neuquén
La política municipal ya dejó varias obras terminadas en distintos barrios.
Entre las más representativas se encuentran:
- Parque La Trochita, inspirado en el histórico tren patagónico.
- Parque de los Dinosaurios, en Plaza de Boca.
- Parque ARA General Belgrano, junto al Cenotafio de Malvinas.
- Parque Mangrullo Cueva, en Parque Norte.
- Parque Refugio del Bosque, en Plaza Las Américas.
- Parque Fuerte Medieval, en el Parque Jaime de Nevares.
- Parque Zorro Kuyen, en el Balcón del Valle.
Todos comparten una lógica común: combinar recreación, identidad local, accesibilidad y espacios seguros para las familias.
El impacto de la política en los barrios
La estrategia apunta a equilibrar la infraestructura recreativa entre distintos sectores de la ciudad.
Además del desarrollo de parques temáticos, el municipio avanza en obras complementarias de:
- Asfalto
- Desagües pluviales
- Iluminación
- Espacios verdes
- Accesibilidad peatonal
Entre ellas figura la intervención sobre calle Pedro Mazzoni, donde se busca recuperar un sector históricamente postergado y transformarlo en un nuevo punto de encuentro urbano.