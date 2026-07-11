La Municipalidad de Neuquén inició el procedimiento para adquirir e instalar nuevos juegos infantiles en distintos espacios públicos como parte de la política de parques temáticos impulsada por el intendente Mariano Gaido.

La intervención se desarrolla durante 2026 en la ciudad de Neuquén e incluye juegos principales y complementarios, además de equipamiento adaptado para personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar la infraestructura recreativa y fortalecer plazas con identidad temática.

Según informó el municipio, la estrategia busca convertir plazas y parques en espacios de encuentro para las familias, promoviendo la inclusión, la recreación y la recuperación del espacio público mediante propuestas inspiradas en la historia, la naturaleza y la cultura regional.

La política de parques temáticos comenzó durante la gestión de Mariano Gaido como parte del proceso de recuperación de plazas y espacios públicos.

La iniciativa contempla la incorporación de:

Mangrullos temáticos

Hamacas integradoras

Calesitas inclusivas

Sube y baja

Pórticos recreativos

Pisos de seguridad

Mobiliario urbano

Sectores de descanso

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, sostuvo que el espacio público "representa un lugar de encuentro, expresión y pertenencia" y destacó que estas obras apuntan a garantizar el acceso universal.

Cómo serán los nuevos espacios recreativos

Uno de los ejes principales del programa es que cada parque tenga una identidad propia.

La temática elegida depende de la historia del lugar, la fauna patagónica, hechos históricos o elementos representativos de la provincia, generando experiencias distintas para quienes visitan cada plaza.

Nuevos juegos infantiles instalados en un parque temático de la ciudad de Neuquén como parte del plan municipal de espacios públicos.

Además, la planificación incorpora juegos adaptados para personas con discapacidad, en línea con las normas de accesibilidad que promueven plazas integradoras.

Para el municipio, esta infraestructura favorece el desarrollo físico, social y creativo de las infancias, además de fortalecer la convivencia comunitaria.

Los parques temáticos que ya funcionan en Neuquén

La política municipal ya dejó varias obras terminadas en distintos barrios.

Entre las más representativas se encuentran:

Parque La Trochita , inspirado en el histórico tren patagónico.

, inspirado en el histórico tren patagónico. Parque de los Dinosaurios , en Plaza de Boca.

, en Plaza de Boca. Parque ARA General Belgrano , junto al Cenotafio de Malvinas.

, junto al Cenotafio de Malvinas. Parque Mangrullo Cueva , en Parque Norte.

, en Parque Norte. Parque Refugio del Bosque , en Plaza Las Américas.

, en Plaza Las Américas. Parque Fuerte Medieval , en el Parque Jaime de Nevares.

, en el Parque Jaime de Nevares. Parque Zorro Kuyen, en el Balcón del Valle.

Todos comparten una lógica común: combinar recreación, identidad local, accesibilidad y espacios seguros para las familias.

El impacto de la política en los barrios

La estrategia apunta a equilibrar la infraestructura recreativa entre distintos sectores de la ciudad.

Además del desarrollo de parques temáticos, el municipio avanza en obras complementarias de:

Asfalto

Desagües pluviales

Iluminación

Espacios verdes

Accesibilidad peatonal

Entre ellas figura la intervención sobre calle Pedro Mazzoni, donde se busca recuperar un sector históricamente postergado y transformarlo en un nuevo punto de encuentro urbano.