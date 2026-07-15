Neuquén construirá 6 nuevos parques temáticos y los inaugurará para el aniversario de la ciudad

La Municipalidad de Neuquén anunció la construcción simultánea de seis nuevos parques temáticos en distintos barrios de la ciudad, que estarán listos en septiembre, para las celebraciones por el aniversario de la ciudad. Los trabajos incluyen la preparación de plateas, mejoras en iluminación, sistemas de riego, veredas y acondicionamiento de los espacios verdes.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional del municipio, Noelia Rueda Cáceres, quien dio a conocer la novedad, indicó que luego se continuará en sectores como San Lorenzo Sur, Progreso, Bardas Soleadas, Centro Oeste y Santa Genoveva.

En el barrio Confluencia, sobre las calles Paimún y Pomona, se instalará un mangrullo inspirado en Mafalda.

En el Paseo Limay, en el barrio Belgrano, la propuesta estará vinculada con la fauna regional e incluirá la réplica de un ave característica de la zona costera.

Cerca de la sede de los Bomberos Voluntarios, en el parque Casa de las Leyes, se colocará un juego con forma de camión hidrante.

En Altos del Limay, sobre la calle Cristo Rey, se instalará un mangrullo tipo ágora.

El balneario Sandra Canale contará con un parque inspirado en el fútbol, con una réplica de una cancha, toboganes, hamacas y otros juegos.

En el Parque Oeste de San Lorenzo se construye el denominado Parque de las Energías, que ya presenta un 50 % de avance y representará actividades productivas de la provincia, como las represas y la explotación petrolera.

Rueda Cáceres destacó que los siete parques temáticos se mantienen en buenas condiciones y son utilizados diariamente por numerosas familias. Además, recordó que se trata de espacios públicos y gratuitos, por lo que pidió continuar cuidando los juegos y las instalaciones.

La funcionaria se refería al Parque La Trochita, en Parque Central Oeste, inspirado en el histórico tren patagónico; al Parque de los Dinosaurios, en Plaza de Boca; y al Parque ARA General Belgrano, en Parque Central Este, que combina juego, memoria e identidad vinculada a Malvinas.

También forman parte de esta línea el Parque Mangrullo Cueva, en Parque Norte; el Parque Refugio del Bosque, en Plaza Las Américas; el Parque Fuerte Medieval, en el Parque Jaime de Nevares; y el Parque Zorro Kuyen, en la zona del Balcón del Valle, inspirado en la fauna patagónica.



