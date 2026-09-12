Con un homenaje a los primeros pobladores, la ciudad de Neuquén comenzó los festejos por su 122° aniversario

Neuquén celebra este sábado 12 de septiembre su 122° aniversario y, desde las primeras horas de la jornada, comenzaron las actividades oficiales para conmemorar la creación de la capital provincial. El cronograma inició con el tradicional homenaje a los primeros pobladores de la ciudad y continuará con el acto central y la inauguración de un nuevo espacio costero.

A las 8:30 se realizó la ceremonia en recuerdo de quienes fueron protagonistas de los primeros años de Neuquén. El homenaje se llevó adelante sobre Avenida Argentina al 300, donde se encuentra ubicado el Monolito Fundacional que recuerda a los habitantes que sentaron las bases de la ciudad.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, quienes estuvieron acompañados por autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones, fuerzas vivas y vecinos que se acercaron para participar de la actividad.

Durante la ceremonia se colocaron tres ofrendas florales al pie del monolito, en memoria de los primeros pobladores y como parte de una tradición que se repite cada aniversario de la ciudad. La jornada se desarrolló en una fría mañana de septiembre, en un encuentro marcado por el reconocimiento a la historia y al crecimiento de Neuquén.

Luego del homenaje, Figueroa y Gaido continuaron con la agenda oficial prevista para este sábado, que tendrá como uno de sus momentos principales el acto central por el 122° aniversario.

Celebración con inauguraciones para los neuquinos

La celebración continuará a las 11 con la ceremonia oficial y la inauguración del Paseo Costero Río Neuquén. El acto se realizará en el sector de Figueroa y Río Neuquén, donde autoridades provinciales y municipales dejarán formalmente habilitado este nuevo espacio para la ciudad.

Desde el Municipio convocaron a los vecinos a participar de las actividades previstas para una jornada que une el recuerdo de los orígenes de Neuquén con la mirada puesta en el presente y el futuro de la capital provincial.