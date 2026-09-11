La Feria del Libro de Neuquén abrió sus puertas con homenajes a Borges y más de 600 propuestas culturales

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, inauguraron este viernes 11 de septiembre la 13° edición de la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, que se desarrollará hasta el domingo 20 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la nueva edición reúne a 250 escritores de Argentina y Chile, 95 stands con 150 librerías y editoriales comerciales e independientes, además de 140 presentaciones de libros, conversatorios y 53 actividades escolares.

Marité y Traful Berbel interpretaron el himno neuquino durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro.

El evento forma parte de las actividades por el 122° aniversario de la ciudad de Neuquén y busca consolidarse como uno de los encuentros culturales más importantes de la región. La organización destacó además el crecimiento sostenido de la feria, que el año pasado convocó a 250 mil visitantes.

Una feria que une cultura, educación e identidad

Durante el acto inaugural, Figueroa destacó la presencia de familiares de Marcelo Martín Berbel, impulsor de la feria y cuyo nombre lleva el evento. “Su obra fue tan importante en la construcción de la cultura de nuestra provincia”, expresó el gobernador.

El mandatario resaltó el rol del Estado en el acceso a la cultura y la educación y sostuvo que “en una Argentina que piensa que la libertad implica ‘sálvese quien pueda, que se compre el libro el que pueda, que acceda a la escuela el que pueda’, en Neuquén hay un Estado presente que iguala las líneas de partida”.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la feria como espacio para defender cultura, identidad e historia neuquina.

Además, afirmó que la Feria del Libro “es parte de la defensa de nuestra identidad, de nuestra historia y de lo que somos”, y felicitó a los organizadores y a quienes participan del encuentro “porque se quieren nutrir de los conocimientos, de las letras y de la posibilidad de soñar un mañana que vamos a construir juntos defendiendo la neuquinidad”.

Por su parte, Mariano Gaido destacó la importancia de sostener este espacio cultural para la ciudad. “La feria habla de lo que queremos como ciudad, una ciudad que mira la cultura, las oportunidades y el acceso a la educación gratuita”, señaló.

Actividades especiales y homenaje a Borges

Uno de los ejes centrales de esta edición será el homenaje a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. En ese marco, el Museo Paraje Confluencia se convertirá en un espacio dedicado al escritor argentino, con actividades especiales vinculadas a su obra.

También habrá charlas, presentaciones y encuentros con reconocidos invitados, entre ellos Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber, además de la participación de autores locales, regionales y nacionales.

La Feria Internacional del Libro reúne 95 stands con 150 librerías y editoriales comerciales e independientes.

La feria también propone reflexionar sobre la memoria y la democracia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, con actividades destinadas a promover el pensamiento libre y la construcción colectiva.

Más espacio para autores y participación escolar

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la feria dejó de ser solamente un evento editorial para convertirse en una política pública vinculada a la cultura, la educación y el desarrollo de la ciudad.

“Cada vez que Neuquén abre las puertas de la Feria del Libro ocurre algo mucho más importante que la inauguración de un evento: ocurre que la ciudad se encuentra. Se encuentran generaciones, escritores, libreros, editoriales y familias”, expresó.

Pasqualini remarcó además el impacto educativo de la propuesta y señaló que más de 10 mil estudiantes participarán de las visitas guiadas organizadas para las escuelas. También destacó la presencia de autores regionales y el acompañamiento del municipio a librerías y editoriales locales.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el crecimiento cultural, educativo y turístico del evento.

Esta edición contará con más de 100 stands y alcanzó unas 600 inscripciones para sus distintas actividades. Desde el municipio estimaron que el encuentro volverá a superar los registros de participación de años anteriores y reafirmará a Neuquén como un punto de referencia cultural y turístico.