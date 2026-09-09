Septiembre arrancó con una agenda que muestra a una ciudad en movimiento. Durante la reunión de gabinete de este martes 8, el intendente Mariano Gaido y sus funcionarios repasaron un cronograma que combina inauguraciones, obras de infraestructura, nuevos espacios públicos, propuestas deportivas y una Feria del Libro que buscará volver a romper récords de convocatoria.

“En septiembre, todos los días de inauguraciones”, resumió Gaido al comenzar la reunión.

Y el calendario le da contenido a la frase: durante los próximos días se inaugurarán obras en distintos barrios y se habilitarán nuevos espacios para disfrutar de la ciudad.

De Las Bardas a una costa de 36 kilómetros

El cronograma comenzó este martes con la inauguración del Parque Lineal Las Bardas. Este miércoles será el turno de la obra de asfalto en Peumayén, mientras que el jueves se inaugurará el Parque Temático de Mafalda, en Paimún y Lamarque, en barrio Confluencia.

El viernes abrirá sus puertas la Feria del Libro y el sábado 12 llegará uno de los momentos centrales del mes: la inauguración de un nuevo tramo del Paseo Costero, que permitirá alcanzar los 36 kilómetros de extensión en el marco del aniversario de la ciudad.

La magnitud de la obra llevó a Gaido a una comparación que mezcló humor y orgullo por el crecimiento de Neuquén:

“Me vas a dejar chiquito a Mar del Plata. No existe. Ya está. La costa es de la ciudad de Neuquén”.

El cronograma continuará el lunes 14 con la inauguración del asfalto en Rincón del Río, mientras que también avanzan obras de pavimentación en Confluencia, Parque Industrial y Conquistadores del Desierto.

Alejandro Nicola, secretario de Coordinación e Infraestructura, sumó otros frentes de trabajo: Villa Ceferino ya está en obra, mientras que en Islas Malvinas comenzó el armado del obrador y se preparan dos licitaciones. Además, el funcionario confirmó 43 cuadras de obra en barrio Círculo Policial.

Nuevos parques y espacios para disfrutar

El crecimiento de la infraestructura urbana también se refleja en los nuevos espacios públicos. Al Parque Lineal Las Bardas y al Parque Temático de Mafalda se sumará el Parque Temático del Venteveo, que se desarrolla sobre calle Linares, cerca de Saturnino Torres, en el Paseo Costero del río Limay.

La propuesta tendrá una réplica de un ave característica de la zona y se complementará con otro espacio en el oeste de la ciudad: el Parque Temático de las Energías, en el Parque del Oeste.

“Estamos en todos lados, este y oeste”, destacó Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, al repasar las obras.

También avanzan los dos espacios deportivos anunciados para San Lorenzo y Melipal. Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, confirmó que ambos están en marcha y que en Melipal ya está preparada la estructura para montar el techo del gimnasio.

El nuevo Parque Lineal Las Bardas, además, ya empezó a convertirse en escenario de actividades. Durante el último fin de semana se realizó allí una carrera de mountain bike que Serenelli calificó como “espectacular”.

Servicios que llegan a más familias

Entre las obras que impactarán directamente en las condiciones de vida de miles de vecinos se encuentra la infraestructura de servicios en 7 de Mayo.

Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, confirmó el inicio de la obra de cloacas, que alcanzará a 1.100 familias. El objetivo es que, en aproximadamente seis meses, puedan contar con el servicio dentro de sus domicilios.

A la vez, la obra de gas ya superó el 50% de avance y en el sector se desarrollan 569 lotes en la zona norte de la ciudad.

En 2 y 7 de Mayo también se ejecutan 1.286 conexiones de gas, con más de 1.100 conexiones de nicho realizadas y más de la mitad de la cañería ya instalada.

La próxima semana está prevista una reunión con los vecinos para avanzar con las conexiones domiciliarias. La planificación contempla que las familias puedan comenzar desde ahora con la instalación de la cañería interna de sus viviendas para que, una vez disponible el servicio, puedan conectarse.

“Arrancamos la semana pasada. Viene bárbaro”, señaló Zapata sobre el avance de las cloacas, al explicar que los trabajos comenzaron desde la zona sur del barrio con la intención de realizar habilitaciones parciales y avanzar progresivamente.

Una agenda que combina obras, cultura y deporte

El mes aniversario también tendrá una fuerte agenda cultural y deportiva.

La Feria del Libro abrirá sus puertas el viernes 11 a las 9 y funcionará hasta el domingo 20 de septiembre. La convocatoria ya reúne 600 inscripciones, 20 provincias presentes y más de 200 escritores.

El objetivo es superar los números del año pasado, cuando 250.000 personas recorrieron la feria y se vendieron alrededor de 6.000 libros por día.

La propuesta tendrá además un componente especialmente pensado para la producción local. Los libreros de Neuquén contarán con alrededor de 20 puestos gratuitos, de 3 por 3 metros, para presentar y vender sus libros. También habrá un espacio para escritores independientes, cuya participación viene creciendo.

Durante las mañanas habrá visitas educativas guiadas y la feria permanecerá abierta hasta las 23 los días de semana y hasta las 24 los fines de semana.

La agenda continuará con el Salón del Vino, previsto para el 26 y 27 de septiembre. En paralelo, el domingo se realizará en el Parque Central una jornada de mini-deportes junto a los centros deportivos y el programa Elijo Estudiar. La tradicional corrida quedó prevista para el 27.

En materia turística, Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana, destacó el resultado de la Confluencia de Sabores y anticipó el trabajo que ya se realiza para las próximas actividades.

Así, septiembre se presenta como un mes en el que la ciudad no solo celebra su aniversario, sino que muestra obras terminadas, nuevos espacios públicos, infraestructura que avanza y una agenda que busca poner a los vecinos en el centro. Desde los barrios hasta la costa del Limay, la apuesta es que el crecimiento de Neuquén también se traduzca en más lugares para encontrarse, más servicios y mejores condiciones para vivir la ciudad.