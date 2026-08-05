El Hospital Castro Rendón incorporó a 55 nuevos residentes y reafirmó su rol como hospital escuela

Esta semana, 55 profesionales provenientes de distintas provincias comenzaron su residencia en el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”, una institución que desde hace más de cuatro décadas forma especialistas y hoy ofrece más de 30 programas de este tipo.

Durante el acto de bienvenida, la directora general del hospital, Silvia Alegría, y la jefa del Departamento de Docencia e Investigación, Johanna Bastías, destacaron el compromiso institucional con la formación de profesionales.

La directora general de la institución, médica intensivista, señaló que “para el hospital es un orgullo incorporar profesionales a sus equipos” y describió la residencia como un proceso de crecimiento que “comienza con el ingreso de jóvenes profesionales y culmina con su egreso como especialistas preparados para desempeñarse dentro o fuera del sistema sanitario”.

Profesionales de varias provincias comenzaron sus residencias en la institución referente de la salud patagónica.

La incorporación de estos nuevos residentes se da en medio de un proceso de fortalecimiento del sistema público de salud, implementado por el gobernador Rolando Figueroa, que incluye desde la adquisición de equipamiento e insumos, hasta inversión en infraestructura y recursos humanos.

En el encuentro, Alegría explicó que los residentes asumirán tareas dentro de un hospital público y que ese recorrido incluirá exigencias, aprendizaje cotidiano y contacto directo con pacientes. Por tal motivo los invitó a comprometerse con la salud pública y a conocer el sentido de trabajar en una institución que atiende a personas con distintas necesidades.

Autoridades del Castro Rendón dieron la bienvenida a los nuevos residentes durante el acto institucional.

“Nos enorgullece muchísimo el egreso y ver, no solamente los buenos profesionales, sino que también tratamos de formar buenas personas. No se puede ser buen profesional si no se es una buena persona primero, porque nosotros trabajamos con personas”, dijo y agregó que “para nosotros es importante, tenemos un eje muy fuerte de trabajo y de gestión en este hospital, que es la humanización de los cuidados”.

“La atención no se limitaba a curar una enfermedad o alcanzar un resultado clínico. También implicaba acompañar a cada paciente desde el lugar que lo necesita, con una actitud atenta a sus dudas y miedos”, explicó.

A lo largo de este proceso, los residentes tendrán referentes encargados de observar sus tareas y acompañar su evolución. El aprendizaje incluirá tanto el manejo de los procedimientos como el conocimiento de las relaciones institucionales y los procesos de trabajo.

El hospital escuela neuquino continúa fortaleciendo la formación de especialistas para el sistema público de salud.

Por su parte, Johanna Bastías, presentó al equipo responsable de acompañar la formación. “Somos un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos años -indicó-, y eso habla de la apuesta que ha tenido la institución para con lo que es, no solamente la residencia, sino capacitaciones, perfeccionamiento, fellows, simulación, investigación”.

Comparó la residencia médica con un proceso de transformación profesional y personal, destacando que su objetivo es formar especialistas con sólidos conocimientos técnicos, pero también con ética, empatía y un profundo sentido de responsabilidad hacia los pacientes.

“El Ministerio y las instituciones están fortaleciendo las residencias con una mayor inversión en docencia, la creación de nuevas figuras docentes dentro del escalafón -como jefes e instructores de residencia y de departamento- y el acompañamiento permanente de los residentes a través de instructores que actúan como guías durante su formación”, destacó.

Durante el encuentro se presentaron integrantes de las áreas de docencia, simulación, investigación, enfermería y administración. También se mencionó el trabajo de los instructores de cada servicio, quienes funcionarían como referentes directos para los residentes.

Un hospital consolidado en la formación

El Hospital Castro Rendón es el centro de mayor complejidad de la región patagónica y un referente del Sistema Provincial de Salud. Además de brindar atención altamente especializada, cumple un rol fundamental en la formación de profesionales.

En esta institución nació la primera residencia médica de la provincia, la de Medicina General. Desde entonces, el centro de salud ha consolidado más de cuatro décadas de trayectoria como hospital escuela y actualmente ofrece más de 30 programas de residencia destinados a profesionales graduados que desean especializarse en un entorno de alta complejidad.

Las residencias están orientadas a profesionales de la salud recientemente egresados que buscan profundizar su formación en alguna de las especialidades disponibles. A través de un régimen de dedicación exclusiva, los residentes acceden a una experiencia formativa integral que combina práctica asistencial intensiva, supervisión permanente, adquisición progresiva de responsabilidades y una remuneración mensual.

Entre lunes y martes de esta semana ingresaron 55 residentes a las siguientes especialidades: 2 año de UTIA, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva Infantil Postbásica, Clínica Médica, Bioquímica Clínica, Anatomía Patológica, Enfermería Cuidados Críticos, Terapia Intensiva Adultos, Kinesiología, Cardiología, Psiquiatría, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes, Nefrología, Pediatría, Ortopedia y Traumatología, Tocoginecología, Odontología, Anestesiología, Emergentología, Oftalmología y RISAM (Interdisciplinaria Salud Mental).