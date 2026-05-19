Río Negro comenzará esta semana el proceso para incorporar 73 nuevos residentes de especialidades médicas y no médicas al sistema público de salud, en una fuerte apuesta provincial para reforzar hospitales y sostener la formación de profesionales con financiamiento propio. Los nuevos ingresos comenzarán a trabajar desde el 1 de julio en distintos puntos de la provincia.

La convocatoria despertó un importante interés en todo el país. En total se habían inscripto 172 profesionales, aunque finalmente 124 completaron las evaluaciones y continúan en carrera para ocupar las vacantes distribuidas en 18 especialidades y ocho hospitales rionegrinos.

Además, el proceso de selección se desarrolló tanto de manera presencial como virtual. Los exámenes de medicina y enfermería se realizaron en Cipolletti y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el cupo se completó rápidamente. En paralelo, las evaluaciones de kinesiología, salud pública veterinaria y salud mental comunitaria se hicieron bajo modalidad online.

Del total de postulantes aprobados, 76 corresponden al área médica, 18 son enfermeros especializados, 18 integran el área de Salud Mental Comunitaria y otros 12 son kinesiólogos que competirán por cargos en hospitales de la Zona Andina y Viedma.

Absorber el financiamiento y la organización de las residencias

La particularidad de este concurso es que Río Negro decidió absorber completamente el financiamiento y la organización de las residencias luego de los cambios implementados por Nación en el sistema de becas y cupos. La medida fue oficializada a través del Decreto provincial 868/25.

Con el nuevo esquema, los residentes dejaron de ser becarios y pasaron a tener un vínculo laboral formal con dedicación exclusiva. Desde el primer día cobran un salario equivalente al de un profesional que inicia en planta, además de contar con aportes jubilatorios, obra social, seguros y aguinaldo.

Los nuevos profesionales serán incorporados en hospitales de Bariloche, General Roca, El Bolsón, Viedma, Cipolletti, Las Grutas, General Conesa y Sierra Colorada. Mientras tanto, la Provincia también avanza con obras y ampliaciones en áreas críticas como guardias, laboratorios y neonatología para fortalecer el sistema sanitario público.