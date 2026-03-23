Un nuevo choque volvió a exponer lo que viene ocurriendo en las calles de la capital neuquina. Esta vez fue en la esquina de Perticone y Santa Cruz, donde una camioneta y una moto colisionaron con violencia en plena jornada.

El hecho ocurrió antes de las 13 y dejó como saldo a un repartidor herido, mientras que la conductora del otro vehículo se descompensó en el lugar.

El impacto en una esquina que ya no sorprende

Según el despacho realizado para el Noticiero Central de Prima Multimedios por el periodista Juan Andrez y el camarógrafo Bruno Calderón, la moto circulaba por Perticone cuando fue impactada por una camioneta Renault Captur que atravesaba Mosconi por Santa Cruz.

El choque fue directo. La camioneta terminó con daños visibles en la parte frontal y en el asfalto quedaron restos de plásticos esparcidos tras el impacto.

En base a lo observado en el lugar, uno de los vehículos habría cruzado el semáforo en rojo y a alta velocidad.

Fotos: Prima Multimedios

Un repartidor herido y asistido en el lugar

El conductor de la moto, un hombre de entre 25 y 30 años que realizaba repartos, fue atendido por personal del SIEN.

Se encontraba consciente al momento de la asistencia. Llevaba casco.

Al cierre de la cobertura periodística, la ambulancia continuaba en el lugar y aún no había sido trasladado al hospital.

Descompensación y tensión tras el choque

La situación se volvió más compleja minutos después del impacto. La conductora de la camioneta se desvaneció cuando fue a buscar documentación al vehículo.

Efectivos policiales intervinieron rápidamente para asistirla mientras permanecía tendida sobre la vereda.

Fotos: Prima Multimedios

En el lugar también se encontraba un hombre que la acompañaba, en evidente estado de nerviosismo. La mujer, antes de descompensarse, discutía con policías y se lamentaba por lo ocurrido.

Minutos más tarde llegó otra ambulancia para reforzar la asistencia.

Tránsito lento y maniobras al límite

El choque generó demoras en la circulación, con filas de vehículos en un sector donde, incluso en jornadas de menor movimiento, el tránsito se vuelve complejo.

El mismo punto ya había sido escenario de otros siniestros en los últimos días. Según se indicó en el lugar, se repite una conducta que se volvió frecuente: cruces en semáforos en amarillo o directamente en rojo, muchas veces a velocidad elevada.

En paralelo, se observan maniobras ajustadas para ganar espacio o carril, en un contexto donde cada segundo parece disputarse en la calle.

Fotos: Prima Multimedios

Un patrón que se repite

Lo ocurrido en Perticone y Santa Cruz no aparece como un hecho aislado. En las últimas semanas se registraron varios incidentes en distintos puntos de la ciudad con características similares.

La escena de este lunes vuelve a dejar a la vista una dinámica que se repite: decisiones al volante que reducen márgenes y terminan en impactos que podrían evitarse.

Mientras tanto, el tránsito sigue acumulando tensión en esquinas donde el error ya no es una excepción.