En el marco de estrictos controles de seguridad, personal penitenciario logró impedir el ingreso de cocaína y marihuana en dos unidades de detención de la provincia, en operativos simultáneos que derivaron en actuaciones judiciales.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en la Unidad de Detención N° 16 durante una requisa de rutina. Allí, agentes detectaron entre las pertenencias de una interna una bolsa de nylon que contenía 26 envoltorios con una sustancia blanca. Tras realizar el test orientativo en presencia de testigos, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 13,9 gramos.

De manera inmediata, se dispuso el secuestro de la sustancia, la imputación correspondiente por infracción a la Ley de Estupefacientes y la apertura de un expediente disciplinario interno.

En paralelo, en la Unidad de Detención N° 12, el intento de ingreso de droga fue detectado durante el control de visitas en el sector de Guardia de Prevención. El personal advirtió una actitud sospechosa en una mujer que se disponía a ingresar, quien finalmente extrajo de entre sus prendas íntimas un envoltorio con sustancia vegetal.

Tras la intervención del Departamento Antinarcóticos y el test reactivo correspondiente, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso de 7 gramos. La Fiscalía de Narcocriminalidad dispuso la notificación de la causa, aunque la mujer recuperó la libertad tras las actuaciones de rigor.

Desde el ámbito penitenciario destacaron que ambos casos evidencian la efectividad de los controles implementados, en un contexto donde persisten los intentos de ingreso de estupefacientes a los establecimientos carcelarios.