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Miércoles 18 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Primeros pasos

Implementación de la reforma laboral en Neuquén: qué rubros sentirán primero los efectos de la ley

El nuevo régimen laboral permite compensar horas extra con tiempo libre y establecer jornadas de hasta 12 horas. Analizan su aplicación en la provincia.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 09:44
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La reforma laboral aprobada por el Congreso comenzó a regir el 6 de marzo en todo el país tras la reglamentación publicada en el Boletín Oficial. La normativa, denominada oficialmente “modernización laboral”, redefine distintos aspectos del vínculo entre trabajadores y empleadores. En Neuquén, aparecen las primeras señales de su aplicación, especialmente en el rubro gastronómico y comercial.

Algunas empresas de la provincia, sobre todo en el sector de comercio y gastronomía, están considerando la implementación del banco de horas y la extensión de jornadas laborales.

Esta medida surge tras la aprobación de la reforma laboral y apunta a ofrecer mayor flexibilidad en la organización del tiempo laboral. El banco de horas permite a empleadores y trabajadores acordar la compensación de horas extra con tiempo libre en lugar de pagos adicionales.

“Hemos tenido contacto con sindicatos de comercio y de gastronómicos, y en breve tendremos una reunión con representantes del gremio de trabajadores de edificios por estas inquietudes”, expresó Pablo Castillo, secretario de Trabajo de Neuquén, radio La Red.

Indicó que “del sector gastronómico tenemos cinco casos y del comercio dos situaciones; se trata de cambios que los empleadores han planteado en las últimas semanas”.

¿Qué implica el banco de horas?

En este sistema, si un trabajador extiende su jornada más allá de las ocho horas habituales, ese tiempo no necesariamente será abonado como horas extras. Podrá compensarse con reducción de la jornada en otro momento del calendario laboral.

El nuevo régimen también permite jornadas de hasta 12 horas, con la obligación de que exista un descanso mínimo de 12 horas antes de volver a trabajar.

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