La Justicia federal rechazó un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscaba suspender la aplicación de algunos artículos de la reforma laboral, en particular aquellos vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue tomada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, quien desestimó la medida cautelar solicitada por la central obrera para frenar la implementación de esos puntos de la norma mientras se resuelve el fondo del litigio.

El pedido había sido presentado por la CGT a comienzos de marzo, luego de la sanción de la reforma laboral en el Congreso y antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo. En su presentación, la central sindical solicitó que se declararan nulos e inconstitucionales los artículos 90 y 91 de la ley, que establecen el traspaso de la función judicial en materia laboral desde la Justicia nacional hacia el ámbito de la Ciudad.

Además, el gremialismo había reclamado una medida cautelar innovativa para detener de manera inmediata la aplicación de esos artículos, hasta que existiera una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.

En su resolución, el magistrado explicó que este tipo de medidas cautelares tienen carácter excepcional, ya que implican modificar el estado de situación existente antes de que se dicte una sentencia definitiva. Según sostuvo, el planteo realizado por la CGT requiere analizar cuestiones que forman parte del fondo del litigio, algo que no corresponde resolver en una instancia cautelar.

Por ese motivo, el juez resolvió rechazar la suspensión inmediata de los artículos cuestionados y también del convenio de transferencia de competencias judiciales contemplado dentro de la ley.

Desde la central sindical habían advertido que el cambio implicaría la desaparición de la Justicia nacional del Trabajo, al trasladar esas funciones al ámbito porteño, y alertaron que la medida podría afectar garantías laborales y generar perjuicios para trabajadores y trabajadoras.

Al presentar el recurso ante Tribunales, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, había señalado que la organización recurría a la Justicia confiando en que “se garantice el cumplimiento de la Constitución Nacional”.

De todos modos, el fallo no constituye una resolución definitiva sobre el amparo, ya que la central obrera podrá apelar la decisión. Además, aún resta que la Justicia analice otro planteo presentado por la CGT ante el fuero laboral, en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral.