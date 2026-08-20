Durante su exposición en la conferencia anual del Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa manifestó: “Sobre un barril de petróleo para exportación, aproximadamente a Neuquén le queda el 13%. El 17% se queda el Estado nacional, y el 10% va al resto de las provincias argentinas”, y remarcó que “con el 13%, Neuquén tiene que generar toda la sustentabilidad social para que este círculo sea virtuoso”.

Además consideró que los recursos que reciben el Estado nacional y las demás provincias también deberían contribuir. “De alguna manera, los fondos hacia las otras provincias argentinas y hacia el Estado federal también tendrían que contribuir para que este círculo se acelere y sea aún más virtuoso”, afirmó.

El gobernador remarcó que Neuquén también utiliza los recursos que genera la actividad como una herramienta para preparar el crecimiento futuro. “Este 13% los neuquinos lo tomamos como una forma de generar lo que se viene. Sin el desarrollo de la infraestructura, no vamos a poder lograr ese ‘plateau’ de producción que queremos lograr en 2030 y que le va a hacer muy bien a toda la Argentina”, sostuvo y agregó: “Es importante el esfuerzo que realiza la provincia”.

El crecimiento en obras en la provincia

El gobernador puso como ejemplo del esfuerzo provincial el volumen de obras en ejecución. “Hoy estamos haciendo en Neuquén 1.000 kilómetros de rutas y estamos repavimentando otros 650”, y lo comparó con la infraestructura vial de la provincia: “En toda la historia de la provincia del Neuquén existen 1.000 kilómetros de ruta y estamos haciendo lo mismo en cuatro años”.

Destacó que la inversión también alcanza al sistema educativo y expresó: “Estamos haciendo 100.000 metros cuadrados de escuelas y 65.000 de esos metros cuadrados son de escuelas técnicas, con diez nuevas escuelas técnicas”.

El mandatario vinculó esas obras con la necesidad de acompañar el crecimiento. “Es una gran inversión que estamos realizando los neuquinos en educación, salud y seguridad, con el arco que se va corriendo permanentemente, porque están llegando 70 personas por día con cambio de domicilio a la provincia”, afirmó y planteó que, si bien “Neuquén ha crecido siempre recibiendo gente”, este nuevo “fenómeno” obliga a la provincia a “ir construyendo toda la sustentabilidad social”.

El rol de Neuquén y Vaca Muerta en el país

Figueroa repasó la trayectoria hidrocarburífera de Neuquén y señaló que cuenta con muchas décadas de experiencia en la actividad. “Los neuquinos hace mucho tiempo producimos gas y petróleo. Hasta el 2013 de manera convencional, desde ahí en adelante, no convencional. Ahora estamos edificando la posibilidad de poder salir al mundo con GNL”, señaló. Según explicó, esa experiencia previa permitió que Neuquén pudiera posicionarse rápidamente: “Todo eso nos llevó a poder arrancar primero, porque ya el ecosistema estaba armado”.

El gobernador consideró que “Vaca Muerta es una roca que está a 3.000 metros de profundidad, que es una condición necesaria, pero no suficiente para que todo funcione” y afirmó que “se han reunido todos los actores para poder hacer una propuesta que sea exitosa de una vez por todas en la Argentina”.

En otro tramo de su exposición, el gobernador destacó la importancia de la inclusión del upstream en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Aplaudo una y otra vez la iniciativa que ha tenido el Gobierno nacional de poder escucharnos cuando pedimos que el RIGI debía contemplar también el upstream”, indicó y sostuvo que “las promociones en energía fueron la clave para que podamos salir de manera competitiva al mundo”.

En esa línea, explicó que “ya la productividad marginal de Neuquén va toda a exportación, con lo cual estamos mirando cuál es el precio del commodity en el mundo”. “Todos los actores nos hemos alineado para poder ser mucho más competitivos”, sostuvo.

También remarcó el impacto de Neuquén y Vaca Muerta sobre la estabilidad macroeconómica argentina. “El Gobierno nacional con el RIGI y generando mayor estabilidad ha sido importante. Se genera un círculo virtuoso, porque las divisas generadas en Neuquén le permiten tener más estabilidad al programa económico”, puntualizó.

“Es importante la construcción del post Vaca Muerta hoy”, señaló Figueroa y aseguró que es algo que ya se comenzó a hacer en la provincia. “En la capital estamos construyendo y vendiendo un parque industrial que tiene cero de tasa municipal y si contemplan también el trabajo del Invierta en Neuquén, cero por ciento de Ingresos Brutos y de Impuesto Inmobiliario. Todo eso va generando un trabajo muy importante hacia todas las empresas”, afirmó.

“Lo importante es que el neuquino viva mejor y para eso, lo estamos preparando para que pueda acceder a los lugares de trabajo”, indicó y expuso que en Neuquén “hemos reducido un 45% los hogares pobres y un 65% la desocupación”.