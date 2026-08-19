El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa encabeza la imagen positiva de gobernadores a nivel nacional. Según un informe de CB Global Data, el neuquino registró en agosto una valoración verde del 55,7% y quedó en la cima del ranking entre los 24 mandatarios.

El informe señaló además que Figueroa fue el mandatario que registró el mayor crecimiento respecto de la medición anterior, con una mejora de 2,2 puntos porcentuales en su nivel de aprobación.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quedó último en agosto en el ranking mensual de mandatarios provinciales elaborado por CB Global Data, con un 40,7% de imagen positiva.

Detrás de Figueroa, el segundo lugar correspondió al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con 55,1% de imagen positiva, y el tercero a Hugo Passalacqua, de Misiones, con 53,4%, según el relevamiento realizado en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un sondeo realizado sobre un universo de entre 890 y 1.180 casos por provincia, con un margen de error de +/- 2,9% a 3,3%, en el que cada encuestado opina sobre la imagen que tiene de su gobernador.

En el extremo inferior de la tabla, por encima de Insfrán se ubicaron el riojano Ricardo Quintela, con 42,6%, y el bonaerense Axel Kicillof, con 44,2% de imagen positiva. Los tres pertenecen al Partido Justicialista.

Insfrán protagonizó la mayor caída del mes, al registrar un descenso de 2,9 puntos porcentuales en su imagen positiva.





