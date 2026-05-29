El jefe de la Policía de Neuquén, Tomás Díaz Pérez habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y destacó la inversión del Gobierno provincial en decenas de dispositivos byrna menos letales, armas que funcionan con agentes químicos con el objetivo de preservar la seguridad ciudadana ante hechos delictivos en la región.

En primer lugar, el funcionario sostuvo que “es un logro muy importante en el uso gradual de la fuerza que nos deja en un nivel muy alto en el país como policía provincial”.

En ese sentido agregó: “En algunas provincias se aplica este sistema, tienen previsto dispositivos menos letales cuya efectividad fue probada. Se trata de un tema que se viene debatiendo hace tiempo, se fue reglamentando y se realizaron capacitaciones pertinentes a través de organismos que las organizan”.

“El primer dispositivo fue la pistola táser, ahora llegó el byrna. La idea es buscar alternativas para evitar la muerte o lesión grande de quien comete un delito”, explicó.

Por otro lado, Tomás Díaz Pérez expresó: “Esto garantizará la seguridad para la comunidad, para el personal y para la persona que esté cometiendo un delito. Se busca el resguardo de todos”.

Actualmente, los policías están siendo capacitados para utilizar los dispositivos byrna, que actualmente son 1.000. Se trata de un arma que trabaja con aire comprimido, dispara agentes químicos para contener al delincuente sin generarle heridas de gravedad y a una distancia de 14 metros.

“Lo importante es que podamos contar con elementos antes de llegar a la instancia de acudir a un arma de fuego”, cerró el jefe de la Policía de Neuquén.

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