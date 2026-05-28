La Policía de Neuquén comenzará a usar nuevas armas menos letales a partir de junio: cómo funcionan

Neuquén presentó oficialmente las Byrna este jueves en el Centro de Convenciones Domuyo, se trata de 1200 armas de reducción que comenzará a utilizar la Policía de Neuquén a partir de junio, tras las capacitaciones obligatorias. Las mismas funcionan con balas similares a las de gases lacrimógenos que permiten reducir a la persona.

En el acto, el gobernador Rolando Figueroa expresó que esto es invertir en seguridad y en los neuquinos, "un 37% menos de delito es un resultado claro de que son efectivas las medidas del Ministerio de Seguridad con la policía", aseguró.

Figueroa sostuvo que el delito evoluciona y que el gobierno se enfoca en prepararse para esos nuevos casos y problemáticas, "tenemos que estar por encima del delito y lo estamos, estoy muy orgulloso de la policía, es la mejor del país, es honesta, preparada, dedicada, siente el unfiorme", manifestó.

El gobernador enfatizó en la necesidad de que la tecnología avance frente a nuevos delitos.

A partir de esto, el gobernador destacó la importancia de evolucionar y que el gobierno provincial les pueda ofrecer mayor tecnología a esta fuerza. "Toda esta tecnología es la clave para que podamos cuidar a la policía y a la población de otra manera", enfatizó.

También recordó que se incorporaron drones y que se incorporará tecnología en todas las rutas, como balanzas y peaje para vehículos de otras provincias, como también lectores de patente para alertar a las autoridades.

"La evolución permanente pero con los valores históricos de la policía, es un gran desafío, estoy convencido que es lo que viene", expresó con firmeza el gobernador.

Hay 1000 armas cortas y 100 largas para la policía neuquina.

Qué adelantó el Ministro Nicolini

El Ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, manifestó con el Móvil de Canal de Noticias 24/7 que se está capacitando al personal tanto para TASER como para Byrna y esperan que puedan salir a la calle en junio.

Los dispositivos son de fabricación nacional, lo que permita que sean más baratas que las TASER. "Somos optimistas que va a tener muy buena repercusión en la ciudadanía y en la policía". Nicolini aclaró que solo podrá utilizarlo personal policial en la provincia.

Además sostuvo que "va a mejorar la excelente performance que siempre viene realizando la Policía en Neuquén y los va a ayudar a realizar mejor su tarea y de forma más segura”, dijo Nicolini y explicó que “se acabó tener que combatir o cesar algún tipo de agresión con su propio cuerpo o con el arma reglamentaria”. Dijo que estos nuevos dispositivos permitirán “el uso de la gradualidad de la fuerza”.

Cómo funcionan las Byrna presentadas hoy

Los dispositivos Byrna representan una herramienta moderna de defensa menos letal que funciona mediante aire comprimido, permitiendo disparar proyectiles cinéticos o químicos irritantes sin utilización de pólvora ni munición letal.

Poseen un alcance efectivo de entre 10 y 20 metros y permiten intervenir en situaciones de riesgo reduciendo significativamente la posibilidad de lesiones graves o consecuencias fatales.

Su incorporación ampliará el abanico de herramientas operativas de la Policía del Neuquén, especialmente en intervenciones urbanas, reducción de personas agresivas, control de disturbios de baja intensidad y procedimientos en espacios cerrados.