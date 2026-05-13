Inauguraron el nuevo hogar "Los Bajitos" en Neuquén: un espacio pensado para chicos vulnerables

Catorce chicos de entre 3 y 12 años que viven en el Dispositivo de Cuidado Formal "Los Bajitos" de la ciudad de Neuquén tienen desde este martes un nuevo edificio pensado especialmente para ellos. El espacio tiene 600 metros cuadrados, losa radiante en toda su superficie, paneles solares y fue diseñado para que quienes viven ahí tengan condiciones dignas de desarrollo cotidiano.

El nuevo edificio contempla dormitorios, comedor integrado con áreas de esparcimiento, sala de estudios, baños y vestuarios adaptados, patio y una galería que conecta los espacios interiores con el área de juegos. Los 38 trabajadores del dispositivo —entre educadores, profesionales de la salud, trabajadores sociales y personal de apoyo— también cuentan con sectores propios dentro del nuevo espacio.

La obra demandó una inversión de 2.500 millones de pesos y fue diseñada íntegramente por el equipo técnico del Ministerio de Infraestructura. La ministra, Tanya Bertoldi, destacó que el diseño es replicable en otras localidades de la provincia: "Es un prototipo innovador que mejora la calidad constructiva", señaló.

El gobernador, Rolando Figueroa, encabezó la inauguración junto a Bertoldi y otras autoridades provinciales. "Poder contribuir en mejorar las condiciones de cómo viven los chicos es un motivo de mucho orgullo", expresó durante la recorrida.

"Los Bajitos" brinda cuidado, contención y acompañamiento a niños en situación de vulnerabilidad.