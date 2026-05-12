Catedral Alta Patagonia abrió oficialmente la venta de pases para la temporada invernal 2026 y ya empezó la cuenta regresiva para uno de los inviernos más esperados en Bariloche. El centro de esquí lanzó promociones con pases diarios desde $160 mil abonando en efectivo, mientras avanza con la mayor inversión en infraestructura de su historia para recibir miles de turistas en la montaña.

La preventa ya puede realizarse de manera online y apunta a que los visitantes lleguen directo al cerro sin largas filas ni demoras. Quienes compren anticipadamente recibirán un código QR para retirar los pases de forma más rápida en los puntos habilitados de Bariloche y Buenos Aires.

El complejo busca mejorar toda la experiencia desde antes de subir a la nieve. Además de la boletería en la base del cerro, los pases también podrán retirarse en Reconquista 602, en Capital Federal, y en el Aeropuerto Internacional de Bariloche.

La temporada 2026 encontrará al Catedral con 1.200 hectáreas esquiables, 67 pistas y un operativo reforzado para agilizar accesos y circulación en uno de los destinos de nieve más importantes del hemisferio sur.

Otra de las apuestas fuertes será la tecnología. A través de la aplicación oficial, los visitantes podrán seguir en tiempo real el estado de pistas, medios de elevación, condiciones de nieve y mapas interactivos para organizar cada jornada en la montaña.

Desde la empresa remarcaron que el objetivo es reducir tiempos de espera y hacer más cómoda la experiencia del turista desde el momento en que organiza el viaje hasta el último descenso en la nieve.