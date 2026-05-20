Un incendio de pastizales complicó la tarde de este miércoles. Cerca de las 18, Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos fueron alertados del fuego que avanzó rápidamente en una chacra abandonada en inmediaciones del puente interprovincial que une esa localidad con Centenario.

El trabajo del personal combatiendo el siniestro, sumado a las complicaciones en la visibilidad generaron demoras en el tránsito en un sector de alta circulación en un horario pico. El terreno está ubicado a pocos metros de la caminera rionegrina.

Las demoras afectaron también la zona del Acceso Jaime de Nevares y la segunda rotonda de Centenario, con largas filas de autos que avanzaban lentamente. La situación se normalizó cerca de las 20, cuando se controló el incendio.

Las llamas provocaron daños en las instalaciones de fibra óptica que pasan por la zona.

Alejandro Guerrero, jefe del cuerpo activo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, explicó a Mejor Informado que se quemaron tres hectáreas de pastizal. Trabajaron cuatro dotaciones, además de protección civil, efectivos policiales de seguridad vial, personal de tránsito y camiones regadores del municipio.

El fuego afectó el servicio de internet de Centenario

Usuarios de cable e internet de Personal Flow vieron interrumpido el servicio en la localidad neuquina. Las llamas provocaron daños en las instalaciones de fibra óptica que pasan por la zona.

La empresa informó que se registraban fallas temporales, y los operarios tuvieron que esperar a que finalicen las tareas de bomberos para poder intervenir en el lugar y restablecer las telecomunicaciones. Estiman que para las 21 se normalizaría la situación de forma paulatina en distintos sectores de la ciudad.