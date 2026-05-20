El incendio que este martes destruyó por completo una vivienda en el barrio Intercultural de San Martín de los Andes generó una movilización solidaria espontánea en la comunidad. Luego del dramático episodio que dejó a dos personas heridas y pérdidas materiales totales, vecinos y docentes de la Escuela 179 impulsaron una campaña para ayudar a la familia damnificada.

Desde la institución educativa confirmaron que la familia afectada forma parte de la comunidad escolar y solicitaron colaboración urgente con elementos de primera necesidad para afrontar las próximas semanas.

Qué elementos se necesitan

La campaña solidaria comenzó a difundirse rápidamente en San Martín de los Andes y otras localidades de la zona cordillerana de Neuquén, donde vecinos ya empezaron a acercar donaciones.

Actualmente se necesitan:

Frazadas

Colchones

Sábanas

Elementos de limpieza

Ropa

Además, desde la escuela detallaron necesidades específicas:

Ropa de niño talle 14 y calzado número 35

Ropa de mujer talle 40 o 40,5 y calzado número 39

También habilitaron una vía para realizar aportes económicos mediante transferencia al alias:

tania29.mp

A nombre de Tania Alejandra Jara.

Uno por uno, los elementos que se reciben para ayudar a la familia que perdió todo en el incendio del barrio Intercultural de San Martín de los Andes

Dónde se reciben las donaciones

Las colaboraciones pueden acercarse directamente a la Escuela Primaria N° 179, ubicada entre Rudecindo Roca y Misionero Mascardi, de San Martín de los Andes. El horario de recepción es de 8 a 17:30 horas.

Desde la comunidad educativa remarcaron que “toda colaboración es de gran ayuda” para acompañar a la familia, que perdió absolutamente todas sus pertenencias durante el incendio.

El incendio conmocionó al barrio Intercultural

El siniestro ocurrió este martes y demandó un importante operativo de emergencia en el barrio Intercultural. Las llamas consumieron completamente la vivienda y provocaron heridas en dos personas, lo que generó gran preocupación entre vecinos de la zona.

En una ciudad cordillerana, donde las bajas temperaturas comienzan a intensificarse con la llegada del invierno, la pérdida total de una vivienda representa una situación crítica para cualquier familia. Por eso, la rápida respuesta solidaria de la comunidad educativa y de los vecinos busca contener una emergencia social que golpeó de lleno a uno de los sectores más populares de San Martín de los Andes.

Solidaridad que atraviesa toda la región

Las campañas solidarias suelen multiplicarse rápidamente en localidades del interior neuquino y la cordillera patagónica, donde la cercanía comunitaria juega un rol clave frente a emergencias. En ciudades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y la rionegrina Bariloche, las redes vecinales y escolares suelen convertirse en el principal sostén para familias afectadas por este tipo de tragedias.