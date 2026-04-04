El ministro de Salud de la provincia del Neuquén, Martín Regueiro, anticipó este miércoles que la estrategia de telemedicina, que ya se viene implementando en distintas regiones, comenzó a utilizarse en la capital neuquina y la Región Confluencia, para ampliar la oferta y el acceso a profesionales de distintas especialidades sin necesidad de trasladarse.

Esta iniciativa, gracias a la conectividad digital, “es una estrategia más para mejorar la cantidad de oferta de consultas", indicó Regueiro. El ministro precisó también que “en esta primera etapa estamos aumentando algunas consultas de especialidades”, es decir, que aquellos pacientes que necesiten una interconsulta, por ejemplo, de clínica médica, tengan como alternativa, dentro del sistema público, la teleconsulta. La telemedicina no reemplaza el contacto humano, sino que lo complementa y acerca soluciones concretas a quienes más lo necesitan.

“Vamos paso a paso, haciendo una estrategia que funcione bien para dar respuesta a la demanda, y las experiencias son buenas, la gente queda muy conforme”, señaló Regueiro. El funcionario de Rolando Figueroa explicó que “esta conectividad nos permite muchas veces acortar los tiempos de derivación, buscar la manera de mejorar el acceso y que la gente pueda resolver más rápido la demanda que tiene”, explicó.

Un paciente es atendida por un profesional de la salud a través de la telemedicina

Actualmente, se suma a lo ya implementado en el interior de la provincia de Neuquén un sector de esta ciudad que presenta mayor demanda como es el Oeste neuquino. “Observamos que en esa zona se presenta una mayor cantidad de pacientes que necesitan consultas, derivaciones, así que empezamos por ahí y vamos a ir escalando”, detalló Regueiro.

De esta manera, el Sistema de Salud sigue sumando accesibilidad y cuidado para toda la comunidad, como parte del Plan Provincial de Salud 2024-2027. Este proceso se lleva adelante con un monitoreo que indica la cantidad de demanda y permite ir buscando alternativas para que la gente pueda acceder de forma más fácil a la consulta.