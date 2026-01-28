¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Pasó tres días internado

Murió el motociclista que fue atropellado por un auto que manejaba un adolescente de 16 años en Neuquén

La tragedia ocurrió en la madrugada del sábado en la esquina de avenida del Trabajador y Moritán, de la ciudad de Neuquén. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven murió tres días después en el hospital Castro Rendón.

Por Redacción

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 10:56
PUBLICIDAD

Un joven motociclista de 24 años, identificado como Antonio Altamirano, perdió la vida después de haber permanecido tres días internado debido a las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Neuquén. El siniestro, que involucró a un adolescente de 16 años al volante de un automóvil, ocurrió en la madrugada del sábado en la intersección de las avenidas del Trabajador y Moritán.

El accidente se produjo alrededor de las 0:50, cuando Altamirano circulaba en su moto y fue impactado por el vehículo conducido por el joven. A raíz del impacto, la víctima fue rápidamente trasladada al hospital Castro Rendón, donde permaneció en estado crítico durante tres días. Lamentablemente, las lesiones fueron demasiado graves y el motociclista falleció el lunes por la noche.

El adolescente que manejaba el automóvil fue demorado en el lugar del siniestro y trasladado a una comisaría de menores, aunque fue liberado horas después. El joven conductor no sufrió heridas.

Altamirano, oriundo de San Miguel, Corrientes, había llegado a Neuquén hacía apenas seis meses en busca de nuevas oportunidades. Su familia, devastada por la pérdida, expresó su deseo de trasladar el cuerpo de vuelta a su ciudad natal para brindarle el último adiós, pero los altos costos del traslado impidieron que pudieran cumplir con su intención. Sin embargo, debido a que el caso quedó bajo investigación judicial, el cuerpo permanecerá por ahora en Neuquén.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD