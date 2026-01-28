Un joven motociclista de 24 años, identificado como Antonio Altamirano, perdió la vida después de haber permanecido tres días internado debido a las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Neuquén. El siniestro, que involucró a un adolescente de 16 años al volante de un automóvil, ocurrió en la madrugada del sábado en la intersección de las avenidas del Trabajador y Moritán.

El accidente se produjo alrededor de las 0:50, cuando Altamirano circulaba en su moto y fue impactado por el vehículo conducido por el joven. A raíz del impacto, la víctima fue rápidamente trasladada al hospital Castro Rendón, donde permaneció en estado crítico durante tres días. Lamentablemente, las lesiones fueron demasiado graves y el motociclista falleció el lunes por la noche.

El adolescente que manejaba el automóvil fue demorado en el lugar del siniestro y trasladado a una comisaría de menores, aunque fue liberado horas después. El joven conductor no sufrió heridas.

Altamirano, oriundo de San Miguel, Corrientes, había llegado a Neuquén hacía apenas seis meses en busca de nuevas oportunidades. Su familia, devastada por la pérdida, expresó su deseo de trasladar el cuerpo de vuelta a su ciudad natal para brindarle el último adiós, pero los altos costos del traslado impidieron que pudieran cumplir con su intención. Sin embargo, debido a que el caso quedó bajo investigación judicial, el cuerpo permanecerá por ahora en Neuquén.