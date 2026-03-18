El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén inició una investigación preliminar por el presunto hurto de energía eléctrica en barrios privados de la ciudad, tras una denuncia presentada por la cooperativa CALF.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, dirigida por el fiscal Diego Azcárate y bajo la supervisión del fiscal jefe Mauricio Zabala. La presentación fue realizada por el apoderado legal de la cooperativa luego de que personal técnico detectara presuntas irregularidades en el suministro eléctrico.

Según la información aportada por CALF, se habrían identificado conexiones clandestinas a la red, además de la manipulación antirreglamentaria de instalaciones y medidores. Estas maniobras habrían permitido el consumo de energía sin registración ni facturación, generando un perjuicio económico para la entidad.

Los hechos denunciados involucran a cinco lotes ubicados en tres barrios privados: uno en Rincón Club de Campo, uno en La Zagala y tres en La Pelegrina.

Como primeras medidas, el fiscal del caso solicitó a CALF el envío de documentación vinculada a la denuncia para avanzar en la verificación de los hechos. También requirió informes a la administración de uno de los barrios privados para identificar a los titulares de los lotes involucrados, ya que en los otros dos casos ya fueron individualizados.

En cuanto al pedido de allanamientos formulado por la cooperativa, el MPF consideró que no resulta necesario en esta etapa de la investigación. Desde la fiscalía indicaron que, teniendo en cuenta las constataciones realizadas por personal de CALF —incluidas actas con presencia policial—, no corresponde avanzar con esa medida por el momento.

De manera provisoria, la causa fue encuadrada como un supuesto caso de apoderamiento ilegítimo de energía eléctrica.

En paralelo, la cooperativa solicitó ser tenida como querellante en el expediente, lo que fue aceptado por el MPF.

Desde CALF advirtieron que este tipo de conductas busca evitar el control del consumo y el pago del servicio, lo que no solo genera pérdidas económicas, sino que también puede afectar la seguridad del sistema eléctrico.