Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Gobierno de Javier Milei a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por el Congreso y vetada en reiteradas oportunidades por el Ejecutivo que conduce el libertario. De esta manera, no se hizo lugar a la medida cautelar presentada para intentar congelar la resolución del máximo órgano judicial.

Acerca del impacto que tendrá habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Sergio Bramardi.

“Realmente era algo que se esperaba, algo lógico, pero reconozco que pensamos que iba a pasar más tiempo para que la Corte resolviera, con lo cual ayer fue una alegría al enterarnos que nos dio la razón contra el amparo presentado por el Gobierno”, expresó en primer lugar.

En ese sentido continuó: “En parte soluciona el problema ya que la ley no es un aumento salarial ni tampoco una recomposición, es reconocer la inflación desde diciembre del 2023 hasta hoy. Es decir, llevar nuestros salarios al valor equiparable a ese momento, que por cierto no era una situación perfecta ya que había reclamo sobre aumentos; los sueldos incrementaron 160% sobre una inflación anual del 211%”.

Además, el funcionario sostuvo que “hoy estamos mucho peor porque nuestros salarios se ven muy retrasados por la inflación que hubo en 2024 y 2025. Habrá que esperar que esto sea efectivo, tengo esperanza de que el Gobierno respete lo que dijo la Justicia y en su momento el Congreso”.

Por otro lado, Bramardi manifestó en AM550: “El Gobierno propuso un aumento para el mes de junio, pero no corresponde con los valores de restitución salarial que marca la ley, aunque esperemos que sea una señal”.

Finalmente, el decano de la Facultad de Economía de la UNCo puso algunos ejemplos para comprender la situación salarial en la cual se encuentran los docentes universitarios.

“El cargo testigo que tenemos, es decir un jefe de trabajo práctico que trabaja 20 horas a la semana con una antigüedad de 10 años, incluyendo el 40% por zona desfavorable, está ganando $630.000, con lo cual pasaría a ganar $760.000”, explicó.

Y concluyó: “Alguien que recién ingresa como ayudante está ganando $283.000 y pasaría a ganar $340.000, son valores que aun con esta recomposición no serán competitivos respecto con otros niveles de enseñanza (primario y secundario)”.





