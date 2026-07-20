Neuquén y Río Negro unen esfuerzos para formar especialistas en incendios forestales

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmaron un Convenio Marco de Cooperación Técnica y Asistencia Interprovincial para desarrollar programas de formación destinados a trabajadores de la administración pública.

El acuerdo establece que el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Río Negro pondrá a disposición su oferta académica para capacitar personal neuquino. Entre las propuestas se destaca la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales, considerada estratégica para fortalecer la prevención y el manejo del fuego en la región.

La firma del convenio representa un nuevo paso en la cooperación entre ambas provincias y permitirá avanzar, mediante acuerdos específicos, en la implementación de cursos y tecnicaturas adaptados a las necesidades que identifique el Gobierno de Neuquén.

La capacitación será el eje del acuerdo

El convenio firmado por ambos mandatarios tiene como finalidad crear un espacio permanente de cooperación para el diseño, organización y dictado de programas de formación destinados a distintas áreas de la administración pública.

Neuquén manifestó su interés en acceder a la experiencia académica del IPAP de Río Negro, organismo que cuenta con capacidad técnica e institucional para desarrollar capacitaciones en gestión pública y administración provincial.

La implementación de cada actividad se realizará mediante convenios específicos, donde se definirán el contenido de cada curso, los cronogramas, la cantidad de participantes y las responsabilidades de ambas provincias.

La formación en incendios forestales gana protagonismo

Uno de los principales ejes del acuerdo es la incorporación de agentes neuquinos a la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales.

La decisión responde al creciente desafío que representan los incendios en la Patagonia y busca fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado de la prevención, planificación y respuesta ante emergencias.

La cooperación apunta no sólo al combate del fuego, sino también a mejorar el análisis de riesgos, la planificación territorial y la formación profesional de los equipos estatales.

Un antecedente de cooperación regional

El convenio profundiza la articulación que ambas provincias vienen desarrollando en distintos temas estratégicos.

Durante los últimos años, Neuquén y Río Negro coordinaron acciones frente a incendios forestales, especialmente durante las emergencias registradas en la cordillera patagónica, donde los recursos humanos y logísticos debieron trabajar de manera conjunta.

La capacitación conjunta aparece ahora como un complemento a esa coordinación operativa.

Cómo se implementarán las capacitaciones

Cada programa requerirá la firma de un acuerdo específico entre las provincias.

En esos documentos se establecerán:

Nombre de la capacitación

Contenidos

Cronograma

Cantidad de participantes

Modalidad de cursado

Responsabilidades institucionales

De esta manera, el convenio marco funciona como una herramienta que permitirá incorporar nuevas propuestas académicas según las necesidades que detecte el Gobierno neuquino.

Contexto

Los incendios forestales se convirtieron en uno de los principales desafíos ambientales de la Patagonia durante los últimos años. La experiencia acumulada por ambas provincias en grandes operativos de combate impulsó ahora una etapa enfocada en la formación técnica y la prevención, en lugar de limitarse únicamente a la respuesta durante las emergencias.