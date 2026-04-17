La ciudad de Neuquén comenzó a incorporar infraestructura para acompañar el crecimiento de la micromovilidad. En ese marco, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha la colocación de 30 módulos de recarga para monopatines eléctricos en distintos sectores estratégicos.

Las primeras unidades ya se están instalando sobre la avenida Argentina, con presencia inicial en la intersección con Rivadavia, uno de los puntos más transitados del centro.

Movilidad sustentable

Estos dispositivos están diseñados para que los usuarios puedan recargar sus monopatines de manera rápida y segura, facilitando su uso diario. La iniciativa busca fomentar medios de transporte alternativos que contribuyan a reducir el impacto ambiental y mejorar la circulación urbana.

Desde el municipio señalaron que la propuesta se enmarca en un plan más amplio de movilidad sostenible, que incluye el desarrollo de infraestructura para bicicletas y otros vehículos eléctricos livianos.

Además, el proyecto contempla la instalación de estaciones en la zona de la Isla 132, un área donde se registra una alta utilización de estos rodados. La intención es consolidar una red de carga que acompañe la expansión de estas opciones de traslado en la ciudad.