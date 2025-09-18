Las bicicletas eléctricas del sistema “SiBici”, impulsado por la Municipalidad de Neuquén, fueron retiradas temporalmente de circulación luego de que varias unidades resultaran vandalizadas. El servicio, que había sido lanzado recientemente, estará inactivo durante algunos días para realizar tareas de reparación y refuerzo de seguridad.

Según informaron desde el municipio, los daños se registraron principalmente en el sistema de anclaje y el piñón que permite asegurar las bicicletas en las estaciones. Ante estos episodios, decidieron retirar todas las unidades para revisar y ajustar los componentes mecánicos afectados. Se espera que el servicio vuelva a estar disponible el próximo lunes.

A pesar de los inconvenientes, la tecnología de rastreo por GPS permitió recuperar algunas bicicletas que habían sido sustraídas. Este sistema de seguimiento es parte del modelo de funcionamiento elegido, con estaciones fijas y monitoreo en tiempo real.

En paralelo, todavía se pueden ver en circulación algunas de las bicicletas antiguas de color verde, que pertenecen a versiones anteriores del servicio. Estas unidades continúan operativas mientras se finalizan los trabajos de reacondicionamiento de la nueva flota eléctrica.

Desde el municipio aseguraron que se están evaluando nuevas medidas de seguridad para evitar que estos hechos se repitan. El objetivo es ofrecer un servicio público de movilidad sustentable que sea seguro, accesible y duradero para los vecinos de la ciudad.