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Sin riesgo

El intendente de San Patricio del Chañar recibió el alta y retomará sus funciones en la Municipalidad

Destacaron que el ACV que sufrió Gonzalo Núñez fue menos grave de lo estimado, por lo cual irá retomando sus funciones municipales en estos días.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 12:26
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El intendente está fuera de riesgo y volverá a su puesto.

Desde el Despacho de la Intendencia, de la Municipalidad de San Patricio del Chañar, se informó que el intendente Gonzalo Núñez ha recibido el alta médica durante este martes, tras sufrir un ACV isquémico.

La noticia fue conocida este lunes, cuando se informó que el intendente estaba internado en la clínica privada Leben Salud de Neuquén, tras el accidente cerebrovascular que sufrió el sábado.

En el momento se había adelantado que Nuñez se encontraba estable y que permanecería bajo observación por prevención, pero que no era un accidente grave como se había previsto.

Nuñez había sido atendido inicialmente en el hospital Alicia Cruz de San Patricio del Chañar para su evaluación y atención médica. Por indicaciones de los profesionales intervinientes, fue derivado a la Clínica Leben.

El funcionario volverá a sus funciones progresivamente

Este martes anunciaron que el intendente ya recibió el alta tras evolucionar favorablemente y que, aunque continuará su proceso de recuperación, retomará progresivamente sus tareas habituales al frente de la gestión municipal.

"Agradecemos profundamente el afecto, la preocupación y el constante acompañamiento recibido por parte de los vecinos y vecinas, del equipo de trabajo y de las instituciones durante estos días", finalizó la intendencia.

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