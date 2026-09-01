Desde el Despacho de la Intendencia, de la Municipalidad de San Patricio del Chañar, se informó que el intendente Gonzalo Núñez ha recibido el alta médica durante este martes, tras sufrir un ACV isquémico.

La noticia fue conocida este lunes, cuando se informó que el intendente estaba internado en la clínica privada Leben Salud de Neuquén, tras el accidente cerebrovascular que sufrió el sábado.

En el momento se había adelantado que Nuñez se encontraba estable y que permanecería bajo observación por prevención, pero que no era un accidente grave como se había previsto.

Nuñez había sido atendido inicialmente en el hospital Alicia Cruz de San Patricio del Chañar para su evaluación y atención médica. Por indicaciones de los profesionales intervinientes, fue derivado a la Clínica Leben.

El funcionario volverá a sus funciones progresivamente

Este martes anunciaron que el intendente ya recibió el alta tras evolucionar favorablemente y que, aunque continuará su proceso de recuperación, retomará progresivamente sus tareas habituales al frente de la gestión municipal.