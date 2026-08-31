El intendente de San Patricio del Chañar tuvo un ACV isquémico y quedó internado en Neuquén

El intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez se encuentra internado en la clínica privada Leben Salud de Neuquén tras sufrir el sábado un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

Según la información que trascendió hasta el momento, el intendente se encuentra estable y le están realizando estudios médicos pertinentes, pero el accidente no habría sido tan grave como se previó.

En un comunicado publicado por la Municipalidad, se informó que “durante la jornada del sábado, el intendente Gonzalo Núñez tuvo una descompensación y fue trasladado por su familia al hospital Alicia Cruz de San Patricio del Chañar para su evaluación y atención médica. Por indicaciones de los profesionales intervinientes, fue derivado a la Clínica Leben, donde permanece bajo seguimiento médico y a la espera de las indicaciones correspondientes para su recuperación”.

Además agregaron: “Desde el despacho de Intendencia queremos llevar tranquilidad a los vecinos de San Patricio del Chañar a y toda la comunidad de la región, agradeciendo las muestras de afecto y acompañamiento recibidas”.

“Expresamos, asimismo, un especial agradecimiento al hospital Alicia Cruz, a sus profesionales y a todo el personal de salud que intervino en su atención, por la predisposición, el compromiso y la atención brindada desde el primer momento”, indicaron.

Finalmente, informaron que la administración municipal continúa funcionando con normalidad en cuanto a los servicios prestados.