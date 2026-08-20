Un celular robado los delató: 5 ladrones escondían perfumes y un sorprendente botín en San Patricio del Chañar

Un robo ocurrido en plena madrugada en San Patricio del Chañar derivó en un allanamiento que permitió secuestrar numerosos elementos de interés para la investigación y detener cinco hombres. Este martes el hecho fue denunciado por una vecina, quien relató que alrededor de las 5:30 un sujeto ingresó a su vivienda luego de saltar un portón y forzar una puerta, y una vez en el interior le robó un teléfono celular y un parlante portátil.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 13° inició una investigación para identificar al responsable y recuperar los elementos sustraídos. Los efectivos lograron rastrear el teléfono celular mediante herramientas de geolocalización, que permitieron determinar que se encontraba en un punto del sector conocido como Toma La Costa.

Los efectivos secuestraron herramientas eléctricas, una motosierra, palas, una escalera y 30 bolsas de cemento.

Con esa información, los investigadores realizaron tareas de relevamiento e inteligencia que permitieron establecer un domicilio vinculado con la causa. Los elementos reunidos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que gestionó ante la autoridad judicial la correspondiente orden de allanamiento.

El procedimiento se concretó el miércoles 19 de agosto, alrededor de las 15:30, y arrojó resultado positivo. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron un gran botín: un taladro inalámbrico con baterías, máquinas y accesorios para cortar el cabello, 30 bolsas de cemento, una escalera de madera, palas, una motosierra, una garrafa y perfumes.

Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento también se encontraron perfumes, incorporados a la investigación.

Además, los policías encontraron un bolso que contenía herramientas eléctricas, junto con otros elementos considerados de interés para avanzar con la investigación. Todos los objetos fueron secuestrados y quedaron incorporados a la causa para determinar su procedencia y establecer si guardan relación con el robo denunciado u otros hechos.

El operativo también permitió la aprehensión de cinco hombres, quienes quedaron vinculados a la investigación. Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, fueron identificados y notificados de la imputación correspondiente en el marco de la causa judicial. La investigación continúa para determinar el origen de los elementos encontrados durante el allanamiento y establecer las responsabilidades que correspondan por el robo ocurrido en la vivienda.