Treinta intendentes de distintos puntos de Río Negro recorrieron las obras que se levantan en Punta Colorada para convertir a la costa rionegrina en la gran puerta de salida del petróleo de Vaca Muerta hacia el mundo. Durante la visita conocieron en detalle el avance del proyecto VMOS, la magnitud de las instalaciones que se construyen y el impacto económico que promete generar en toda la provincia, con miles de puestos de trabajo, nuevas inversiones y un fuerte movimiento para las economías regionales.

La recorrida permitió que los jefes comunales observaran de primera mano uno de los emprendimientos energéticos más importantes que se ejecutan actualmente en la Argentina. En Punta Colorada ya avanzan las obras de la terminal que recibirá el petróleo transportado desde Vaca Muerta a través del oleoducto y lo cargará en grandes buques para su exportación, un cambio estratégico que posicionará a Río Negro como un actor clave dentro de la industria hidrocarburífera.

Además, durante la jornada los intendentes recibieron detalles técnicos sobre el desarrollo del proyecto, el ritmo de ejecución de las obras y el impacto que tendrá una vez que entre en funcionamiento. La iniciativa contempla una inversión multimillonaria y una infraestructura de enorme escala, pensada para acompañar el crecimiento de la producción petrolera de la cuenca neuquina durante las próximas décadas.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, destacó la importancia de que los intendentes pudieran conocer personalmente el avance del proyecto. "Es fundamental que quienes gobiernan cada localidad vean la dimensión de esta obra y comprendan el enorme potencial que representa para toda la provincia. Este desarrollo no beneficiará solamente a la región donde se construye, sino que abrirá oportunidades para cada rincón de Río Negro", sostuvo.

Por su parte, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, remarcó que la magnitud del emprendimiento supera cualquier expectativa y aseguró que la provincia atraviesa un momento histórico. Señaló que se trata de una oportunidad única para generar empleo, impulsar el crecimiento económico y consolidar a Río Negro como un protagonista del desarrollo energético nacional.

En la misma línea se expresó la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, quien valoró la posibilidad de recorrer las instalaciones y conocer de cerca el estado de avance de una obra que tendrá consecuencias para toda la provincia. La jefa comunal consideró que el desafío será lograr que ese crecimiento también se traduzca en beneficios concretos para las ciudades rionegrinas y sus habitantes.

Mientras las máquinas continúan trabajando en Punta Colorada, el proyecto avanza a paso firme y comienza a mostrar la verdadera dimensión de una infraestructura que promete modificar el perfil productivo de Río Negro.

La futura terminal de exportación será el punto desde donde el petróleo de Vaca Muerta llegará a los mercados internacionales, convirtiendo a la costa atlántica rionegrina en un eslabón estratégico de una de las actividades económicas más importantes del país..