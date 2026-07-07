El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 7 de julio estará marcado por un cambio de tiempo en gran parte de la provincia de Neuquén. El fenómeno estará dominado por viento del oeste con ráfagas de hasta 87 km/h, precipitaciones de distinta intensidad y nevadas durante la madrugada en la zona cordillerana.

Las condiciones más severas se esperan en San Martín de los Andes, Zapala y Chos Malal, mientras que Neuquén capital tendrá una jornada ventosa, mayormente nublada y con una temperatura máxima de 18°. El organismo nacional recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes deban viajar por rutas provinciales o nacionales.

El viento será el fenómeno dominante en gran parte de Neuquén

El dato más relevante del pronóstico es la intensidad del viento. Según el SMN, durante la tarde las ráfagas podrían alcanzar los 87 km/h en localidades del centro, norte y cordillera neuquina.

En Neuquén capital, el viento aumentará progresivamente desde la mañana. Durante la tarde soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h, mientras que la temperatura llegará a 18°, la más alta prevista en la provincia.

La cordillera tendrá nieve al inicio del día y lluvias persistentes

La situación más compleja se concentrará en San Martín de los Andes.

Durante la madrugada se esperan nevadas, con temperaturas cercanas a 2°. Luego, el ingreso de aire más templado provocará que la precipitación cambie a lluvias fuertes, condición que se mantendrá durante el resto de la jornada.

Además, el viento alcanzará velocidades de hasta 50 km/h, con ráfagas máximas de 87 km/h, un escenario que podría reducir la visibilidad y complicar la circulación en sectores de montaña.

Zapala y Chos Malal también tendrán un martes con lluvias y viento

En Zapala, la inestabilidad comenzará durante la mañana con lluvias aisladas y se intensificará hacia la tarde. Allí también se esperan ráfagas de hasta 87 km/h, una temperatura máxima de 16° y precipitaciones que continuarán durante la noche.

Por su parte, Chos Malal tendrá una madrugada estable, pero el panorama cambiará desde la tarde con lluvias aisladas y viento intenso. La máxima prevista será de 17°, mientras que las ráfagas volverán a ubicarse cerca de los 87 km/h.