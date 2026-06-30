Neuquén enfrenta un martes helado: ráfagas de hasta 87 km/h y nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 30 de junio un marcado descenso de las temperaturas en la provincia de Neuquén, con mínimas de hasta -4°C, fuertes ráfagas de viento y nevadas en localidades cordilleranas como San Martín de los Andes y Zapala.

En Neuquén capital, el fenómeno más importante será el aumento del viento durante la noche, cuando las ráfagas podrían alcanzar 87 km/h. En tanto, en la cordillera se esperan lluvias, chaparrones y nevadas que podrían afectar la circulación.

El escenario responde al ingreso de una masa de aire frío que mantendrá condiciones plenamente invernales en gran parte del territorio provincial durante el comienzo de la semana.

El viento será el principal fenómeno en Neuquén capital

La capital neuquina comenzará la madrugada con 2°C y cielo algo nublado. Durante la mañana la temperatura caerá hasta -2°C, mientras que la máxima prevista para la tarde será de 12°C.

Sin embargo, el dato más importante llegará por la noche. El SMN prevé viento del sudeste con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de hasta 87 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos sueltos y extremar precauciones al circular.

Zapala tendrá lluvias durante la tarde y nieve por la noche

La ciudad del centro neuquino registrará una de las jornadas más frías de la provincia.

La madrugada comenzará con -1°C y la mañana descenderá hasta -3°C. Durante la tarde se esperan chaparrones, mientras que por la noche llegarán las nevadas, acompañadas por ráfagas cercanas a 78 km/h.

San Martín de los Andes seguirá con condiciones invernales

En la localidad cordillerana el frío será persistente durante toda la jornada.

La temperatura mínima alcanzará los -4°C y durante la tarde comenzarán las lluvias y nevadas, condiciones que continuarán durante la noche con temperaturas cercanas a 0°C y ráfagas de hasta 69 km/h.

Chos Malal también tendrá un cambio de tiempo

En el norte provincial la mañana comenzará con -3°C.

Tras una tarde mayormente nublada y una máxima de 11°C, el pronóstico anticipa lluvias y nevadas hacia la noche, además de viento del sudeste con ráfagas que podrían llegar a 78 km/h.