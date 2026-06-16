El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada típicamente invernal para este miércoles 17 de junio en gran parte de la provincia de Neuquén. Habrá temperaturas bajas durante la mañana, heladas en varias localidades y condiciones estables, con escasa probabilidad de precipitaciones.

A continuación, un panorama del tiempo, región por región.

Neuquén capital: mañana fría y tarde fresca

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado. La temperatura mínima rondará los 1°C a 2°C, mientras que la máxima alcanzará cerca de los 11°C. El viento soplará leve a moderado del sector este y sudeste durante gran parte del día.

Las primeras horas de la mañana estarán marcadas por el frío y posibles heladas en sectores periféricos de la ciudad, aunque las condiciones se mantendrán estables.

Zapala: heladas y una de las máximas más bajas de la provincia

La localidad del Centro neuquino tendrá una mañana muy fría, con registros cercanos a los -1°C. La máxima prevista apenas alcanzará los 6°C, bajo un escenario de nubosidad variable y viento débil del oeste.

Las bajas temperaturas podrían generar escarcha sobre rutas y caminos rurales durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda circular con precaución.

Chos Malal: frío persistente en el Norte neuquino

En el Norte de la provincia de Neuquén se prevé una jornada fresca, con mínimas cercanas a los 3°C y máximas en torno a los 10°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto por momentos, aunque sin precipitaciones significativas previstas.

El viento será débil y las condiciones meteorológicas tenderán a mantenerse estables durante toda la jornada.

San Martín de los Andes: ambiente invernal en la cordillera

La ciudad cordillerana tendrá temperaturas propias de la temporada invernal. Se esperan mínimas cercanas a los 0°C y máximas que oscilarán entre los 5°C y 6°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, con aire muy frío durante gran parte del día.

No se descartan heladas intensas durante la madrugada y primeras horas de la mañana en sectores altos y áreas rurales cercanas.

Villa La Angostura: frío intenso y probabilidad de heladas

Villa La Angostura afrontará otra jornada plenamente invernal. El pronóstico indica temperaturas mínimas de alrededor de -1°C y máximas cercanas a los 2°C o 3°C. Las condiciones serán frías durante todo el día, con nubosidad variable y ambiente húmedo.

Las heladas volverán a ser protagonistas durante la mañana, especialmente en sectores próximos a lagos y zonas boscosas.

Un miércoles con características típicas de invierno

El avance de una masa de aire frío sobre la Patagonia mantendrá las temperaturas por debajo de los valores registrados a comienzos de semana. Si bien no se esperan fenómenos significativos, el frío será el principal protagonista tanto en el Alto Valle como en la cordillera neuquina. El SMN recomienda prestar atención a las heladas matinales y a la reducción de visibilidad que podría registrarse en algunos sectores durante las primeras horas del día.