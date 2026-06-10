El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de una masa de aire polar de origen antártico que provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte de la Argentina a partir del 19 de junio. El fenómeno, popularmente denominado "bomba antártica", podría generar mínimas de hasta -10°C en sectores de la Patagonia, además de heladas generalizadas y nevadas en zonas cordilleranas.

Según las proyecciones meteorológicas, las provincias que sentirán primero el impacto serán Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Mendoza, San Luis y el sur de Buenos Aires, donde se esperan registros térmicos por debajo de los promedios habituales para esta época del año.

Aunque el término "bomba antártica" no forma parte de la terminología oficial del SMN, los especialistas lo utilizan para describir ingresos abruptos de aire polar que provocan descensos muy rápidos de temperatura en pocos días.

El frío extremo comenzará por la Patagonia

El ingreso del frente polar se sentirá primero en la región patagónica, donde los modelos meteorológicos prevén las condiciones más severas.

En provincias como Neuquén y Río Negro, las temperaturas mínimas podrían ubicarse varios grados por debajo de cero, especialmente en áreas rurales, mesetas y sectores cordilleranos.

La presencia previa de humedad y precipitaciones favorecería la formación de heladas intensas una vez que se instale el aire frío.

Cómo se originó este fenómeno

Los meteorólogos explican que estas irrupciones polares suelen estar asociadas a sistemas de alta presión ubicados sobre la Antártida o el Pacífico Sur.

Estos sistemas empujan grandes volúmenes de aire extremadamente frío hacia Sudamérica. Una vez que ingresan por la Patagonia, los vientos del sector sur permiten que la masa polar avance hacia el centro y, eventualmente, hacia el norte del país.

Neuquén podría ingresar en un período netamente invernal

Para la provincia de Neuquén, el evento podría marcar el inicio de las condiciones más rigurosas del invierno 2026.

Las nevadas volverían a concentrarse sobre la cordillera y los principales centros turísticos de montaña, mientras que en los valles se esperan heladas más frecuentes y persistentes.

Durante las últimas semanas, el clima neuquino estuvo caracterizado por jornadas frías, lluvias y nevadas aisladas en sectores cordilleranos, condiciones que podrían profundizarse con el ingreso de esta masa polar.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento, los pronósticos indican:

Ingreso del aire polar desde el 19 de junio.

Temperaturas de hasta -10°C en sectores patagónicos.

Heladas generalizadas en gran parte del país.

Nevadas en la cordillera patagónica y de Cuyo.

Posible avance del aire frío hacia el norte argentino.

Los especialistas remarcan que todavía faltan varios días para el evento y que los detalles finales sobre intensidad, duración y alcance territorial podrían modificarse.

El antecedente de otros pulsos polares intensos

La Patagonia suele ser la puerta de ingreso de las masas de aire antártico que afectan a la Argentina.

Durante los últimos inviernos se registraron episodios similares que dejaron temperaturas históricas bajo cero, cortes de rutas por nieve y complicaciones para la producción agropecuaria en distintas regiones.

La diferencia en este caso es la amplitud territorial prevista y la intensidad del descenso térmico proyectado para varias provincias al mismo tiempo.

Información de servicio para afrontar el frío extremo

Ante la posibilidad de temperaturas muy bajas, se recomienda: